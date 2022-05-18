Камалії – 45: артистка розповіла про подарунок від чоловіка-мільярдера на ювілей за понад мільйон євро

Камалії – 45: артистка розповіла про подарунок від чоловіка-мільярдера на ювілей за понад мільйон євро

Сьогодні, 18 травня, день народження святкує українська співачка Камалія – артистці виповнюється 45 років.

Цей день вона зустрічає в колі найдорожчих людей: коханого чоловіка та дітей. Справжні друзі співачки, незважаючи на відстань та непросту ситуацію в країні, об'єднались та вирішили зробити для неї сюрприз: відомі артисти, кліпмейкери, продюсери, лікарі і навіть солдати з передової, привітали Камалію з її ювілеєм.

Її чоловік Мохаммад Захур, мати Інна Петрівна, доньки Арабелла та Мірабелла, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Павло Шилько, Олена Вінярська, Павло Зібров, Віктор Павлік та багато інших звернулися у відеопривітанні, де серед побажань символічними стали "45 ювілейних фактів того, за що близькі та друзі люблять Камалію".

"Камаліє, ти була і є справжньою українкою, ти завжди на передовій!" - привітав Павло Зібров.

"Ти - моя найдобріша та найдушевніша людина, вітаю!" - з теплим побажанням прокоментувала Наталія Могилевська.

"За що я люблю Камалію… Вона уособлює в собі розум, красу та неймовірну силу, яка допомогла їй стати такою приголомшливою жінкою, мамою, улюбленою актрисою та співачкою", - зазначила Ольга Сумська.

До початку війни в Україні, співачка щорічно святкувала день народження з великим розмахом та гостинно зустрічала гостей на своїх концертах та благодійних заходах. Але сьогодні, в непростий час для нашої країни, Камалія, якій довелося побачити на власні очі та пережити все те зло, яке прийшло на наші землі, вирішила для себе, що традиційне святкування відбудеться разом з великою перемогою України. Зараз співачка офіційно перебуває в Англії з чоловіком та доньками і допомагає багатьом українцям.

"Подарунком від мого чоловіка на 45-й мій день народження стало найцінніше – понад мільйон євро ми витратили на будівництво спеціального житла для біженців із України в Німеччині. Там зможуть розміститися 750 сімей", - розповіла Камалія.

"У мене більш семи тисяч сюрпризів та позитивних причин кохати Камалію. Вона справжня патріотка, яка хоче щоб її країна перемогла цю війну. Вона не перебуває вдома, щодня моя дружина дає концерти в різних країнах, збирає кошти на допомогу ЗСУ, відвідує біженців, надсилає гуманітарну допомогу до України. Камалія могла би насолоджуватися життям та спокійно перебувати в Лондоні, але вона ніколи не поставить своє задоволення перед своїми обов'язками", - прокоментував чоловік артистки Мохаммад Захур.

Камалія з доньками та чоловіком / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка поділися, щойно завершаться її благодійні концерти за кордоном, вона одразу повернеться до рідної домівки. В планах підготовка до великого туру Україною.

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