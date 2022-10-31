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Камалію нагородили почесним орденом від Православної церкви України

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Камалію нагородили почесним орденом від Православної церкви України

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Заслуги співачки були відзначені митрополитом.

Українська виконавиця Камалія отримала почесну нагороду від Української православної церкви.

Співачка отримала Орден святої рівноапостольної княгині Ольги за "жертовну любов та віддану працю на благо Помісної Української Православної Церкви і побожного народу".

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Світлинами з церемонії вручення Камалія поділилася у своєму Instagram. Почесну нагороду Наталії Шмаренковій (справжнє ім'я співачки) вручив особисто митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Дуже вдячна світлійшому митрополиту за особливу нагороду! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - написала в соцмережі Камалія.

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Під час церемонії підтримати зірку прийшли її донечки та чоловік Мохаммад Захур. Шанувальники співачки також привітали її з отриманням ордена та подякували їй за волонтерську діяльність: "Цілком заслужена нагорода", "Пишаюсь вами, ви молодець", Вітаємо, ви найкраща".

© instagram.com/kamaliyaofficial
Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла, як стала свідком неадекватної поведінки росіян за кордоном.

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Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
638
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