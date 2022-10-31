Камалію нагородили почесним орденом від Православної церкви України

Заслуги співачки були відзначені митрополитом.
Українська виконавиця Камалія отримала почесну нагороду від Української православної церкви.
Співачка отримала Орден святої рівноапостольної княгині Ольги за "жертовну любов та віддану працю на благо Помісної Української Православної Церкви і побожного народу".
Світлинами з церемонії вручення Камалія поділилася у своєму Instagram. Почесну нагороду Наталії Шмаренковій (справжнє ім'я співачки) вручив особисто митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
"Дуже вдячна світлійшому митрополиту за особливу нагороду! Разом до Перемоги! Слава Україні!" - написала в соцмережі Камалія.
Під час церемонії підтримати зірку прийшли її донечки та чоловік Мохаммад Захур. Шанувальники співачки також привітали її з отриманням ордена та подякували їй за волонтерську діяльність: "Цілком заслужена нагорода", "Пишаюсь вами, ви молодець", Вітаємо, ви найкраща".
Нагадаємо, нещодавно Камалія розповіла, як стала свідком неадекватної поведінки росіян за кордоном.
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