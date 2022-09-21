Камбербетч, Осборн, Зануссі: світові зірки, які прихистили у власному будинку біженців з України

Світові знаменитості не залишились осторонь подій, які відбуваються в Україні, та намагаються якось допомогти постраждалим від війни.

Від початку повномасштабного вторгнення з України поїхало чимало людей. Коли Росія почала масово обстрілювати українські міста, хтось евакуювався до іншого населеного пункту, а хтось – поїхав за кордон.

Загалом, світові знаменитості не лишаються осторонь війни в Україні. Зірки збирають кошти на гуманітарну допомогу та займаються пошуком житла. Біженців з України нині у країнах Європи багато, тож домівку знайти для них складно. Світові знаменитості надають прихисток українським сім'ям у власних будинках.

Редакція ТСН.ua зібрала добірку світових зірок, які поселили українців у своїх домівках.

Бенедикт Камбербетч

Британський актор від початку повномасштабної війни підтримує Україну. Та не лише словом знаменитість допомагає українцям, а й ділом. Зокрема, актор став учасником урядової програми Великої Британії з прийому біженців з України.

Програма, до якої приєднався зірка, дозволяє представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадським групам пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великої Британії, навіть якщо у них немає сімейних зв'язків.

Бенедикт Камбербетч / Фото: minutemediacdn.com

Як розповідав Бенедикт, у його будинку поселилися українці, які постраждали від війни та навіть вимушені були лікуватися.

Іншим біженцям з України, які перебувають у Великій Британії, знаменитість теж допомагає. Актор сплачує їхнє проживання.

Наташа Каплінскі

Британська телеведуча сама з родини біженців. Свого часу батькові Наташі надали житло у Великій Британії, коли він втікав з Південної Африки. Тож, коли знаменитість дізналася про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, то одразу зрозуміла, що людям буде потрібне житло.

Фото: kaplinskyn/Instagram

"Я одразу ж зареєструвалася, щоб дати будинок українській родині. Я із сім'ї біженців, і мені дуже пощастило, тому я відчувала, що це моя відповідальність", - розповідала Каплінскі.

Загалом, у її будинку живе сім'я українців: тато, який частково осліп, мама, 12-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Ведуча розповідала, що вони приїхали до Великої Британії майже зовсім без нічого – з речей у них була лише маленька валіза.

Кшиштоф Зануссі

Польський режисер був просто шокований, коли дізнався, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Він постійно стежить за новинами з України.

Та не лише це. Від перших днів повномасштабної війни до Польщі поїхало найбільше українців. Тож режисер поговорив з дружиною та поселив у себе вдома у Варшаві та на дачі за містом шість сімей біженців з України.

Кшиштоф Зануссі / Фото: facebook.com/KrzysztofZanussiBlog

Нині ж у його будинку мешкають лише дві родини. Решта поїхали далі, до Канади, де у них були рідні та близькі, які їх прихистили.

Моці Мабусе

У танцівниці чоловік українець. Тож вони разом переймаються через події, які нині відбуваються в Україні. Зокрема, до їхнього будинку у Німеччині приїхали батьки Євгена. Окрім цього, вони поселили у будинку 10 біженців з України.

"Наразі з нами проживає близько 10 людей – наша сім'я та біженці. Тепер, коли батьки чоловіка переїхали до нас, наше життя стало іншим, можливо, назавжди", - розповідала знаменитість.

Моці Мабусе з чоловіком / Фото: instagram.com/motsim

Наразі Моці допомагає українцям знайти житло у Німеччині. Танцівниця зізнається, що найбільше складнощів у неї виникає через мовний бар’єр. До слова, вона не розуміє української, тож не може вільно спілкуватися з біженцями.

Співачка Шер

Культова американська співачка Шер від перших днів війни підтримала Україну та засудила політику кремлівського диктатора Путіна.

Разом з тим знаменитість писала, що готова допомогти українцям, які змушені були покинути Україну, та поселити їх у своєму будинку. Шер закликала й інших світових знаменитостей допомагати українцям.

Шер / Фото: Associated Press

"Багатьом людям мого становища слід вийти вперед і діяти. Якби я була одна або з дітьми, і ми були б травмовані такими подіями, я б сподівалася, щоб хтось схожий подбає про нас", — писала виконавиця.

Оззі Осборн

Відомий англійський рокмузикант Оззі Осборн разом зі своєю дружиною Шерон теж підтримує Україну. Зокрема, у своєму маєтку в Бакінгемширі подружжя вирішило поселити дві українські сім'ї, які були вимушені тікати від війни, яку вороже розв'язала Росія.

Оззі Осборн з дружиною / Фото: Associated Press

Утім, вони зіткнулися з бюрократією, яка загальмувала цей процес. Щоправда, пара сподівалася це вирішити якнайшвидше.

Читайте також: