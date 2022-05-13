Каменських довела до сліз піснею англійською, у кліпі на яку показала щемливі кадри з війни в Україні

Каменських довела до сліз піснею англійською, у кліпі на яку показала щемливі кадри з війни в Україні

Українська співачка Настя Каменських звернулася до світу з новою піснею You crying.

Англомовна пісня-месседж – це відголос мільйонів українців та самої України до всього світу. Як зазначила Настя Каменських, вона хоче, , щоб якомога більше людей знали про силу та відвагу українців у боротьбі за свободу.

"Нам важливо, аби війна в Україні, яка є справжнім геноцидом українського народу, не перетворилася у тишу. Адже, тільки но жорстокість стане чимось "звичним" і породить мовчання, стануть чутні розбиті серця мільйонів мирних жителів. Світова підтримка неоціненна. Та дуже хочеться, щоб її сила стала сильнішою за агресію, яка знищує Україну. Адже ми не здаємося і просимо не здаватися міжнародну спільноту. Добро завжди перемагає. А добрих сердець значно більше за ту кількість агресорів, які чинять зло на наших землях. За нами перемога", - прокоментувала артистка.

Співачка від самого початку війни активно підтримує український народ на світовій арені. За цей час вона дала велику кількість інтерв'ю топовим міжнародним медіа, виступила з важливими промовами й благодійними концертами, щоб люди з усієї планети знали, за що та проти кого бореться Україна.

Нагадаємо, що нещодавно Настя Каменських виступила з сильною промовою на премії Latin American Music Awards із закликом про мир та свободу.

Читайте також: