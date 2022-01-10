Каменських і Дорофєєва – в Мексиці, а Цимбалюк – в Кенії: де відпочивають українські зірки

Мальдіви та Мексика стали найпопулярнішими напрямками.
Для артистів грудень, мабуть, найбільш насичений місяць року.
Корпоративи, знімання, концерти – усе це неабияк виснажує. Тому, нерідко саме у січні зірки масово йдуть у довгоочікувану відпустку. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, де зараз відпочивають українські зірки. Так, Мальдіви та Мексика стали найпопулярнішими напрямками новорічно-різдвяних канікул селебрітіс.
Настя Каменських та Потап
Зіркове подружжя Настя Каменських та Потап засмагати полетіли до Мексики. Разом із подружкою, ексдружиною Позитива, Анною Андрійчук вони відпочивають у Тулумі.
"Мексика для мене - це про душевне зцілення, наповнення та очищення душі та тіла, про великий крок до звільнення – від побоювань, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси та цінності життя. Про любов до себе і до життя. Ця країна стала однією з місць, де я відчуваю себе особливо!" – зізналася NK.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес так надихнулися розповідями Потапа про Тулум, що і самі гайнули до Мексики.
"Мексика стрімко закохує мене в себе. Я пам'ятаю, як Потап на студії розповів про те, наскільки круто тут. Він так довго розповідав, що замість музичної сесії того дня ми просто говорили про Тулум та його кайф. Ну, тепер я зрозуміла все", – зізналася Додо.
MONATIK
Мультиартист Дмитро Монатік, він же MONATIK, з дружиною Іриною та двома синами зараз подорожують США. Сім'я об'єднала відпустку із гастрольним туром зіркового татуся.
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Іванна Онуфрійчук
Ведучу голдруму шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук Новий рік зустрічала у компанії чоловіка на Мальдівах.
А на Різдво замість пляжу та палкого сонця знаменитість обрала гірськолижний курорт Куршевель. Разом із близькими вона катається на схилах французьких Альп.
Іванна зізналася, що такий відпочинок обожнює вся її родина.
Тимур Мірошниченко
Ведучий інфотейнмент-шоу "Твій день" Тимур Мірошниченко та його дружина, телеведуча Інна відпочивають на Шрі-Ланці. Компанію їм склала відома парочка – ведуча Раміна Есхакзай та адвокат Євген Пронін.
Олександра Заріцька
А от солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька мандрує Грузією. Компанію зірці склала її матуся.
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Влад Яма
Головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма цієї відпустки поєднав дві мандрівки. Так, першу хореограф із дружиною та сином відпочивали в Мексиці.
А після – полетіли до улюбленого Маямі. До слова, саме тут родина мріє придбати свій будиночок, аби прилітати на зимівку. А на пляжі сімейка зустріла родину MONATIK.
"Вийшли на пляж пів години, і щойно я згадав, що десь є одна прекрасна сім'я поблизу... вони були прямо перед нами! Чудово поспілкувалися, обмінялися планами. Діти - теж. І, не домовляючись, зробили фотографії з язиками! Ось це так зустріч", – поділився Яма.
Катерина Осадча та Юрій Горбунов
Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми тішаться сонцю та морю у Таїланді.
Соломія Вітвіцька
Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька відпочиває з подружками у Грузії. Ще в листопаді дівчата спланували італійські канікули, втім, всередині грудня для українських туристів Італія закрила кордони. Мандрівниці, аби не сперечатися, написали на папірцях інші країни, куди можна було б полетіти, та витягнули Грузію. І от компанія вже декілька днів досліджує країну на авто.
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Євген Кошовий
А от зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий після насичених трудових буднів влаштував собі та своїй родині незабутню відпустку на Мальдівах.
Злата Огнєвіч
Співачка Злата Огнєвіч вирішила обрати "непопсовий" напрямок та полетіла до Танзанії. Артистка відпочиває на Занзібарі та досліджує місцевий колорит. Зокрема, вона вирушила на триденне сафарі.
Тарас Цимбалюк
До Африки гайнув і актор Тарас Цимбалюк разом із дружиною Тіною. Парочка обрала подорож до Кенії. Як зізнався зірка "Кріпосної", поїхали вони туди завдяки одній книжці.
"Колись книжка Макконагі надихнула мене на Африку. Я не про Єгипет і Туніс… А про ту справжню, "трушну" Африку, де ночі супроводжуються купою звуків живності, темношкірі - аж синього відтінку, де переважає бідність, але, разом з тим, свій неповторний колорит і побут. Ми обрали Кенію, котра ще не пройшла такий курс європизації, як Балі, наприклад. Тут все як ми очікували: якщо не брати до уваги готель зі зручностями, то дійсно можна відчути себе тим відірваним від цивілізації туземцем", – поділився знаменитість.
Катерина Кухар
Прима-балерина національної опери України та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар з чоловіком та дітьми відпочиває на Лазуровому узбережжі. Сім'я насолоджується мальовничими краєвидами на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра.
Дядя Жора
Шоумен Дядя Жора, він же Вадим Мічковський, надав перевагу Мексиці. Там він відпочиває з коханою та доньками.
Анатолій Анатоліч
Якщо у когось відпустка у самому розпалі, або вже завершується, то у ведучого Анатолія Анатоліча лише починається. Разом з дружиною та трьома дітьми знаменитість прилетів до Маямі.
Володимир Остапчук
Телеведучий Володимир Остапчук теж лише розпочав відпочинок. Шоумен та його дружина Христина прилетіли на гірськолижний курорт Куршевель.
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