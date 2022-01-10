Каменських і Дорофєєва – в Мексиці, а Цимбалюк – в Кенії: де відпочивають українські зірки

Каменських і Дорофєєва – в Мексиці, а Цимбалюк – в Кенії: де відпочивають українські зірки

Мальдіви та Мексика стали найпопулярнішими напрямками.

Для артистів грудень, мабуть, найбільш насичений місяць року.

Корпоративи, знімання, концерти – усе це неабияк виснажує. Тому, нерідко саме у січні зірки масово йдуть у довгоочікувану відпустку. Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, де зараз відпочивають українські зірки. Так, Мальдіви та Мексика стали найпопулярнішими напрямками новорічно-різдвяних канікул селебрітіс.

Настя Каменських та Потап

Зіркове подружжя Настя Каменських та Потап засмагати полетіли до Мексики. Разом із подружкою, ексдружиною Позитива, Анною Андрійчук вони відпочивають у Тулумі.

Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"Мексика для мене - це про душевне зцілення, наповнення та очищення душі та тіла, про великий крок до звільнення – від побоювань, забобонів, комплексів, болю. Про усвідомлення краси та цінності життя. Про любов до себе і до життя. Ця країна стала однією з місць, де я відчуваю себе особливо!" – зізналася NK.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Подружжя співаків Надя Дорофєєва та Володимир Дантес так надихнулися розповідями Потапа про Тулум, що і самі гайнули до Мексики.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес / instagram.com/nadyadorofeeva

"Мексика стрімко закохує мене в себе. Я пам'ятаю, як Потап на студії розповів про те, наскільки круто тут. Він так довго розповідав, що замість музичної сесії того дня ми просто говорили про Тулум та його кайф. Ну, тепер я зрозуміла все", – зізналася Додо.

MONATIK

Мультиартист Дмитро Монатік, він же MONATIK, з дружиною Іриною та двома синами зараз подорожують США. Сім'я об'єднала відпустку із гастрольним туром зіркового татуся.

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Іванна Онуфрійчук

Ведучу голдруму шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук Новий рік зустрічала у компанії чоловіка на Мальдівах.

Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

А на Різдво замість пляжу та палкого сонця знаменитість обрала гірськолижний курорт Куршевель. Разом із близькими вона катається на схилах французьких Альп.

instagram.com/ivannaonufriichuk

Іванна зізналася, що такий відпочинок обожнює вся її родина.

Тимур Мірошниченко

Ведучий інфотейнмент-шоу "Твій день" Тимур Мірошниченко та його дружина, телеведуча Інна відпочивають на Шрі-Ланці. Компанію їм склала відома парочка – ведуча Раміна Есхакзай та адвокат Євген Пронін.

Тимур Мірошниченко з дружиною та Раміна Есхакзай з нареченим / instagram.com/_inna_mi_

Олександра Заріцька

А от солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька мандрує Грузією. Компанію зірці склала її матуся.

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Влад Яма

Головний суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма цієї відпустки поєднав дві мандрівки. Так, першу хореограф із дружиною та сином відпочивали в Мексиці.

Влад Яма з дружиною та сином / instagram.com/vladyama_official

А після – полетіли до улюбленого Маямі. До слова, саме тут родина мріє придбати свій будиночок, аби прилітати на зимівку. А на пляжі сімейка зустріла родину MONATIK.

instagram.com/monatik_official

"Вийшли на пляж пів години, і щойно я згадав, що десь є одна прекрасна сім'я поблизу... вони були прямо перед нами! Чудово поспілкувалися, обмінялися планами. Діти - теж. І, не домовляючись, зробили фотографії з язиками! Ось це так зустріч", – поділився Яма.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов з дітьми тішаться сонцю та морю у Таїланді.

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / instagram.com/kosadcha

Соломія Вітвіцька

Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька відпочиває з подружками у Грузії. Ще в листопаді дівчата спланували італійські канікули, втім, всередині грудня для українських туристів Італія закрила кордони. Мандрівниці, аби не сперечатися, написали на папірцях інші країни, куди можна було б полетіти, та витягнули Грузію. І от компанія вже декілька днів досліджує країну на авто.

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Євген Кошовий

А от зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий після насичених трудових буднів влаштував собі та своїй родині незабутню відпустку на Мальдівах.

Євген Кошовий з дружиною / instagram.com/yalta_k

Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч вирішила обрати "непопсовий" напрямок та полетіла до Танзанії. Артистка відпочиває на Занзібарі та досліджує місцевий колорит. Зокрема, вона вирушила на триденне сафарі.

Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Тарас Цимбалюк

До Африки гайнув і актор Тарас Цимбалюк разом із дружиною Тіною. Парочка обрала подорож до Кенії. Як зізнався зірка "Кріпосної", поїхали вони туди завдяки одній книжці.

Тарас Цимбалюк з дружиною / instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Колись книжка Макконагі надихнула мене на Африку. Я не про Єгипет і Туніс… А про ту справжню, "трушну" Африку, де ночі супроводжуються купою звуків живності, темношкірі - аж синього відтінку, де переважає бідність, але, разом з тим, свій неповторний колорит і побут. Ми обрали Кенію, котра ще не пройшла такий курс європизації, як Балі, наприклад. Тут все як ми очікували: якщо не брати до уваги готель зі зручностями, то дійсно можна відчути себе тим відірваним від цивілізації туземцем", – поділився знаменитість.

Катерина Кухар

Прима-балерина національної опери України та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар з чоловіком та дітьми відпочиває на Лазуровому узбережжі. Сім'я насолоджується мальовничими краєвидами на курорті Сен-Жан-Кап-Ферра.

Катерина Кухар / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Дядя Жора

Шоумен Дядя Жора, він же Вадим Мічковський, надав перевагу Мексиці. Там він відпочиває з коханою та доньками.

Дядя Жора з донькою / instagram.com/dyadya_jora

Анатолій Анатоліч

Якщо у когось відпустка у самому розпалі, або вже завершується, то у ведучого Анатолія Анатоліча лише починається. Разом з дружиною та трьома дітьми знаменитість прилетів до Маямі.

Сім'я Анатолія Анатоліча / instagram.com/anatoliyanatolich

Володимир Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук теж лише розпочав відпочинок. Шоумен та його дружина Христина прилетіли на гірськолижний курорт Куршевель.

Володимир Остапчук / instagram.com/kristygor

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