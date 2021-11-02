Каменських на INNA, а Бабкін на Лі Чон Че: на кого із зірок схожі українські артисти

Каменських на INNA, а Бабкін на Лі Чон Че: на кого із зірок схожі українські артисти

Цих знаменитостей легко сплутати.

Говорять, що кожна людина має свого двійника, але знайти його не так вже легко.

Втім, нерідко фанати помічають схожість своїх кумирів з іншими зірками. А деякі знаменитості й взагалі наче двійнята. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про те, на кого зі світових зірок схожі українські артисти.

Олег Винник та Зак Макговен

Олег Винник та Зак Макговен

Український співак Олег Винник приголомшливо схожий на американського актора Зака Макговена. Найвідоміші ролі 40-річного знаменитості – Джоді в серіалі "Безсоромні", Чарльза Вейна в серіалі "Чорні вітрила" та короля Роана у серіалі "100". Також Зак знімався у фільмах "Термінатор: Спасіння" і "Місія порятунку".

Настя Каменських та INNA

Настя Каменських та INNA

Має свого двійника серед знаменитостей і співачка Настя Каменських. Наша зірка вже дуже схожа на румунську виконавицю Елену Апостелян, відому під псевдонімом INNA. У них схожі риси обличчя, кучеряве волосся, смаглява шкіра та карі очі.

Сергій Бабкін та Лі Чон Че

Сергій Бабкін та Лі Чон Че / instagram.com/babkin_official

Український музикант Сергій Бабкін навіть сам себе порівняв із зіркою нашумілого серіалу "Гра в кальмара" Лі Чон Че. Фанати виконавця, які переглянули південнокорейську картину, помітили схожість між знаменитостями, про що і написали співаку у коментарях під одним із дописів. Сергій не оминув ці повідомлення та вирішив перевірити, створивши колажі, де порівняв фото себе та Лі. Дійсно, наче брати-близнюки.

Василіса Фролова та Ума Турман

Василіса Фролова та Ума Турман

Є помітна схожість між українською телеведучою Василісою Фроловою та голлівудською акторкою Умою Турман.

Володимир Дантес та Даміано Давид

Володимир Дантес та Даміано Давид

А от українського співака та ведучого Володимира Дантеса фанати часто порівнюють із фронтменом гурту Måneskin Даміано Давидом. "Чим вам не соліст групи Måneskin?", "Не знаю як вам, а мені Володимир просто копія Даміано", – пишуть юзери.

Цікаво, що минулої суботи під час випуску шоу "Маскарад" Дантес спародіював Давида. З макіяжем, на підборах його було важко відрізнити від "оригіналу".

Катерина Павленко та Даміано Давид

Катерина Павленко та Даміано Давид

З Даміано Давидом порівнюють і солістку гурту Go_A. Більше того, сама артистка визнає, що вони схожі, як брат і сестра.

Дмитро Сисоєв та LP

Дмитро Сисоєв та LP

Український музикант та композитор Дмитро Сисоєв неймовірно схожий на американську співачку Лору Перґоліцці, яка більш відома як LP. Кучеряве волосся, зачіска, риси обличчя, стиль одягу – у них багато спільного. А якщо артисти стануть поруч та одягнуть окуляри – їх буде складно розрізнити.

Тетяна Воржева та Анджеліна Джолі

Тетяна Воржева та Анджеліна Джолі

Порівнювати цих двох красунь уже стало мейнстрімом. Втім, неможливо пройти повз нереальну схожість української співачки Тетяни Воржевої та зірки Голлівуду Анджеліни Джолі.

Соломія Вітвіцька та Моніка Беллуччі

Соломія Вітвіцька та Моніка Беллуччі

Ведучу ТСН Соломію Вітвіцьку нерідко порівнюють з італійською акторкою Монікою Беллуччі. Більше того, колись в рамках проєкту Make-Art телеведуча повторила образ голлівудської красуні. А й справді у зірок розкішні форми та подібні риси обличчя, колір волосся й зачіски.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання