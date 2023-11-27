Каменських на тлі чуток про розлучення заінтригувала прихованими символами у новому кліпі

Зірка ще більше підігріла чутки про розрив з Потапом.
Українська співачка Настя Каменських нещодавно випустила кліп до іспанськомовної пісні "Tu y Yo", де не зазначила свого чоловіка Потапа як автора хіта.
У своєму фотоблогу зірка вирішила поділитися за лаштунками знімань. Зокрема, вона зазначила, що відеоробота наповнена символами. І додала, що її лірична героїня постійно знаходилася між "світлим і темним боком", "розумом і почуттями".
"У відео ми з командою вирішили показати два образи: світлий і темний. Це своєрідний символ боротьби двох особистостей головної героїні: вибір між її світлим і темним боком, розумом та почуттями", - написала знаменитість.
До того ж Каменських зізналася, що в житті дуже часто людський розум затьмарює кохання і вони стають мислити нераціонально.
"Як і в житті, часто трапляється так, що сила почуттів затьмарює розум і ми втрачаємо землю під ногами, не маючи змоги мислити раціонально", - заінтригувала артистка.
Можна припустити, що в основу такого емоційного ролику з кардинальними змінами образу Настя поклала власні душевні переживання та досвід. Тому після виходу кліпу чутки про розлучення співачки з її чоловіком Потапом посилилися.
Наразі подружжя не дає жодних коментарів з цього приводу.
Нагадаємо, нещодавно Мережею почали ходити чутки, що Настя Каменських і її чоловік, репер Потап вже не разом. Один з українських радіоведучих припустив, що пара незабаром оголосить про розлучення.
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