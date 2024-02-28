Каменських налякала фанів чорно-білим відео з Потапом: "А така гарна пара була"

Українська співачка Настя Каменських вперше за довгий час поділилася спільним контентом зі своїм чоловіком, репером і продюсером Потапом.

Певний час артистка взагалі не говорила про стосунки з репером, після чого почали ширитися чутки, що в їхніх стосунках не все гаразд. Навіть подейкували, що подружжя розійшлося.

Втім, відео, яке Каменських розмістила в Instagram ще більше заплутало шанувальників пари. Співачка запостила чорно-білий ролик, у якому присутні кадри з весілля з Потапом, а також їхнього дозвілля до початку повномасштабної війни. У відео пара обіймається, цілується та демонструє повну гармонію у їхніх стосунках.

“Старі спогади про кохання”, - підписала відео Каменських і заплутала прихильників ще більше.

Настя Каменських вперше за довгий час показала спільне відео з Потапом

Одні фани зробили висновок, що таким чином Настя натякнула на негаразди у шлюбі з Потапом, інші ж вирішили, що на Каменських просто наринула ностальгія:

Один бог знає як воно насправді - однак так хочеться щоб Настя та Потап знову були разом

Господи, що сталося?

А така гарна була пара

Шкода, якщо вони розійшлися

Нагадаємо, що наразі Настя Каменських і Потап перебувають разом у Латинській Америці. Тим не менш, нещодавно артистка неочікувано з’явилася на світському заході Premio Lo Nuestro разом з нареченим Меган Фокс, при цьому Потап теж там був, але артистка його ігнорувала.

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