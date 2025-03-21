Каменських неочікувано заговорила про кінець кохання й помилку в стосунках: "Боляче і нелегко"

Українська співачка Настя Каменських презентує новий трек Bloody Mary, який присвятила темі кохання та болісних почуттів.

За словами самої артистки, нова композиція оспівує кохання, яке закінчилось, хоч самі закохані і думали, що це назавжди. Ба більше, Каменських зізнається, що ця пісня була створена з її особистого досвіду. Трек народився у найтемніший період життя артистки, коли вона вперше по-справжньому відчула, що кожна історія має свій кінець.

"Коли ми закінчуємо, деколи неймовірно важливі для нас стосунки, які заполонили собою усе серце і увесь Всесвіт, то залишаємось один на один із собою. Чесними, як ніколи. І тоді ми проживаємо різні стадії прийняття ситуації – від гострої болі до розуміння, що усе найкраще попереду. В цьому процесі ти збираєш себе по частинам, що буває боляче і нелегко. Але такий досвід вчить тебе ставати сильнішою", - ділиться Каменських.

Разом з піснею артистка презентувала й чуттєвий відеокліп, що огортає глядача атмосферою стриманого болю та внутрішньої боротьби. NK в кадрі залишається майже беземоційною, але її рухи видають те, що неможливо приховати.

"Те, що здавалося вічним, може зникнути, а любов – виявитися помилкою. Але навіть через біль і втрати я вірю в те, що щире кохання існує!" – додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських показалася на спільному фото з чоловіком Потапом. Їхній товариш назвав країну, де вони зараз відпочивають.

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