Каменських неочікувано заговорила про кінець кохання й помилку в стосунках: "Боляче і нелегко"

NK випустила новий трек про кохання.
Українська співачка Настя Каменських презентує новий трек Bloody Mary, який присвятила темі кохання та болісних почуттів.
За словами самої артистки, нова композиція оспівує кохання, яке закінчилось, хоч самі закохані і думали, що це назавжди. Ба більше, Каменських зізнається, що ця пісня була створена з її особистого досвіду. Трек народився у найтемніший період життя артистки, коли вона вперше по-справжньому відчула, що кожна історія має свій кінець.
"Коли ми закінчуємо, деколи неймовірно важливі для нас стосунки, які заполонили собою усе серце і увесь Всесвіт, то залишаємось один на один із собою. Чесними, як ніколи. І тоді ми проживаємо різні стадії прийняття ситуації – від гострої болі до розуміння, що усе найкраще попереду. В цьому процесі ти збираєш себе по частинам, що буває боляче і нелегко. Але такий досвід вчить тебе ставати сильнішою", - ділиться Каменських.
Разом з піснею артистка презентувала й чуттєвий відеокліп, що огортає глядача атмосферою стриманого болю та внутрішньої боротьби. NK в кадрі залишається майже беземоційною, але її рухи видають те, що неможливо приховати.
"Те, що здавалося вічним, може зникнути, а любов – виявитися помилкою. Але навіть через біль і втрати я вірю в те, що щире кохання існує!" – додала зірка.
Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських показалася на спільному фото з чоловіком Потапом. Їхній товариш назвав країну, де вони зараз відпочивають.
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