Каменських показала покійного тата в молодості та зворушила запискою, яку він адресував її мамі

Артистка вперше після смерті батька прийшла до квартири, де він жив.

Співачка Настя Каменських вперше після смерті батька прийшла до квартири, де він жив.

Приводом став день народження її мами Лідії. На артистку нахлинули спогади і вона передивилася архівні фото свої та батьків. Деякими з них зірка вирішила поділитися зі своїми фанами. Так, в Instagram-stories виконавиця показала, який вигляд мав її тато в молодості.

Тато Насті Каменських / instagram.com/kamenskux

Також Настя зворушила запискою, яку її тато Олексій колись написав на день народження дружини.

instagram.com/kamenskux

"Уявляєте, Лідочка перебирала вдома речі, прибирала в квартирі і знайшла записку від тата, яку він колись писав на її день народження. "Мамуню! Я тебе кохаю. З днем народження!". Це так мило, це так зворушливо, нібито він звідти нам передав привіт", – прокоментувала співачка.

Крім того, Каменських приміряла аксесуар, з яким виступала на концерті 2013 року.

instagram.com/kamenskux

Розповіла виконавиця і про своє дитяче хобі. Так, коли майбутня зірка жила в Італії – вона колекціонувала телефонні картки.

instagram.com/kamenskux

"Це було дуже популярно і тоді всі це робили", – прокоментувала вона і додала, що за деякі екземпляри їй доводилося навіть битися.

Також Настя показала, як святкувала день народження мами. Рідні та друзі зібралися за одним столом і співали пісень. Артистка зазначила, що саме так завжди минали дні народження Лідії.

instagram.com/kamenskux

instagram.com/kamenskux

Не оминула свята і хрещена мама Каменських – Алла Кудлай.

instagram.com/kamenskux

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання