Каменських показала Потапа на "безтурботному" фото і привітала із 41-річчям: "Дякую всесвіту за тебе"

Каменських показала Потапа на "безтурботному" фото і привітала із 41-річчям: "Дякую всесвіту за тебе"

Українська співачка Настя Каменських сьогодні, 8 травня, привітала свого чоловіка, продюсера та репера Потапа із днем народження.

На сторінці в Instagram виконавиця запостила знімок коханого, де він зображений на подвір'ї їхнього будинку в Києві.

"Це фото було зроблене минулим літом…безтурботним літом. Я завжди мріяла про чоловіка, з яким буде не страшно, з яким буде безпечно, а головне весело. Який окутає своїм теплом і коханням. Ти неймовірна і дуже добра людина і я вдячна всесвіту за тебе", - адресувала Настя чоловікові такі теплі слова.

instagram.com/kamenskux

Також зірка подякувала обранцеві за "світлий позитивний вайб", особливо "в такі темні часи". Каменських зізналася чоловіку у коханні та назвала його своїм "медведиком".

Нагадаємо, що 4 травня Настя Каменських відсвяткувала 35-річний ювілей, з яким артистку чуттєво привітав Потап.

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