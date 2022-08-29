Каменських пригадала, як Потап евакуйовував ексдружину, сина та падчерку: "Це було страшно"

Попри те, що продюсер та тренер "Голосу країни-12" Потап перебував на початку повномасштабної війни не в України, він все ж намагався допомогти евакуюватися ексдружині, сину та падчерці.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні репер Потап перебував в Іспанії.

Коли окупанти почали обстрілювати українські міста, він був просто шокований. Утім, одразу зрозумів, що треба евакуйовувати рідних, аби вони були у безпеці. Так, Потап допоміг виїхати з України своїм співробітникам: він навіть віддав їм своє авто.

Звісно ж, репер подумав про ексдружину – Ірину Горову. Як розповіла співачка Настя Каменських, вони постійно були на зв'язку.

Ірина Горова, Потап та їхній син

Потап в режимі онлайн планував їхніх маршрут задля виїзду за кордон.

"Він був на зв'язку, домовлявся. Це було страшно, якщо чесно. Ти хвилюєшся, у тебе серце не на місці, зараз прилетить, що робити. Домовився там, бо на той момент вже ж комендантська година: якщо ти тут не виїдеш, там ти потім не доїдеш. І він домовився онлайн для того, щоб вони спочатку виїхали з-під Києва, доїхали до однієї точки, потім до іншої і вже потім виїхали за кордон", - розповіла Настя в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як поділилася Каменських, Горова з донькою та сином поїхала спочатку до Молдови, а вже звідти до іншої країни. Нині вони у безпеці.

Ірина Горова з дітьми / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Також Настя розповіла, що вони з Потапом вже встигли зустрітися з Андрієм. Репер взагалі шукає кожної нагоди, аби побачити сина.

"Спочатку вони поїхали через Молдову, потім вони поїхали до Будапешта. У них свої плани, я не можу за них відповідати. Ми бачили вже з Андрієм, і дуже багато разів. Льоша ще ж подорожує з благодійними концертами, і де виникає у нього можливість – зустрічається з Андрієм. Я не знаю, де вони зараз", - додала Настя.

Нагадаємо, Каменських також розповіла, чому Потапу паралізувало пів обличчя. За словами виконавиці, від початку повномасштабної війни всі стресують, і її чолоівк – не виняток.

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