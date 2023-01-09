Каменських пригадала знакові миті у Палаці "Україна" та показала, як він постраждав від ракетного удару

Співачка Настя Каменських поділилася своїми спогадами про Палац "Україна", який 31 грудня постраждав від ракетного удару російських окупантів.

Виконавиця пригадала, як часто маленькою приходила туди на роботу до батьків, які співали у легендарному хорі ім. Верьовки. Тому з ранніх літ для Каменських це місце мало особливе значення.

"Палац "Україна" Місце - свято, яке завжди було наповнене сміхом та гучними оплесками, а в довоєнний час напередодні Різдвяних та новорічних свят завжди приймало діток та їх батьків на святкові події. Там завжди панувала атмосфера творчості, там творили справжнє мистецтво. Місце культурний подій, вистав та концертів. Для мене це знакове місце з самого дитинства, бо я часто бувала у палаці, за його кулісами та в гримерках, бо мої батьки працювали у хорі ім. Г. Верьовки і часто там виступали. Палац "Україна" завжди був знаковим місцем для зустрічі артистів з глядачами", - написала співачка.

Також Каменських поділилася відео зі своїх виступів, які проходили у стінах концертної зали до початку повномасштабної війни. За декілька днів до російського вторгнення співачка саме виступала на сцені Палацу та планувала майбутні концерти.

На цьому ж відео артистка показала наслідки ракетного удару РФ по Києві, внаслідок якого у будівлі повилітали вікна та був пошкоджений фасад.

"Після ракетної атаки 31 грудня будівля палацу "Україна" зазнала руйнувань. Місце, де завжди панувало атмосфера свята. Цю атмосферу в нас вкрали не лише тут, а й по всій країні. Але я знаю, що ми повернемо все вкрадене. І саме тут після нашої перемоги ми обов‘язково з вами ще заспіваємо в унісон улюблених пісень. Бо ми з вами разом! Бо ми тримаємось. Бо ми щирі і справжні, бо ми на стороні світла і добра! Бо ми підтримуємо своїх і своє у складні часи! Бо ми ніколи не лишаємось осторонь! Повернемо все і відбудуємо все", - написала Каменських.

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