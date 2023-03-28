Каменських шокувала, що в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення: "Можу втратити голос назавжди"

Українська співачка Настя Каменських зізналась, що захворіла. У виконавиці проблеми з голосовими зв'язками.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала відео, де з хриплим голосом зізналась, що занедужала. За словами Насті, в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення, яке треба негайно лікувати. У гіршому випадку знаменитість може назавжди втратити голос.

"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв'язках, яке наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди", - поділилася артистка.

Новоутворення у зв'язках Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

До слова, наразі Каменських перебуває у благодійному концертному турі містами України. Тож, через проблеми зі здоров'ям Настя була вимушена перенести на інші дати п'ять концертів – у Житомирі, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому. Настя додала, що зв'язки мають прийти в норму вже за декілька тижнів.

"Згідно з висновками лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій та рекомендованого режиму — мій голос і робота зв'язок прийдуть в норму вже за декілька тижнів", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських випустила нову українськомовну пісню "Душа". Артистка присвятила композицію сильному та мужньому українському народу.

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