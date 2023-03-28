Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Каменських шокувала, що в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення: "Можу втратити голос назавжди"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
385
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Каменських шокувала, що в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення: "Можу втратити голос назавжди"

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка має терміново пройти курс лікування.

Українська співачка Настя Каменських зізналась, що захворіла. У виконавиці проблеми з голосовими зв'язками.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала відео, де з хриплим голосом зізналась, що занедужала. За словами Насті, в її голосових зв'язках з'явилося новоутворення, яке треба негайно лікувати. У гіршому випадку знаменитість може назавжди втратити голос.

"Друзі, я втратила голос через новоутворення у голосових зв'язках, яке наразі не дозволяє моїм зв'язкам повноцінно функціонувати. Мені необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. Якщо цього не зробити зараз, можу втратити голос назавжди", - поділилася артистка.

Новоутворення у зв'язках Насті Каменських / © Пресслужба NK
Новоутворення у зв'язках Насті Каменських / Фото: Пресслужба NK

До слова, наразі Каменських перебуває у благодійному концертному турі містами України. Тож, через проблеми зі здоров'ям Настя була вимушена перенести на інші дати п'ять концертів – у Житомирі, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому. Настя додала, що зв'язки мають прийти в норму вже за декілька тижнів.

"Згідно з висновками лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій та рекомендованого режиму — мій голос і робота зв'язок прийдуть в норму вже за декілька тижнів", - зазначила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських випустила нову українськомовну пісню "Душа". Артистка присвятила композицію сильному та мужньому українському народу.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
385
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація