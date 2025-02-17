Каменських схудла на чотири кіло за три тижні і показала свій раціон: "Повертаю режим"

Українська співачка Настя Каменських показала своє харчування, завдяки якому худне.

Зірка зізналася, що віднедавна серйозно взялася за свій раціон. За мету Каменських взяла спалити калорії та зменшити об'єм талії. Виконавиця ділиться, що зараз дотримується чіткої дисципліни. Зокрема, щодня звечора готує собі раціон на наступний день. Співачка зазначила, що зазвичай споживає гречку, зелень та овочі, рибу та птицю. У результаті, за словами Насті, їй вдалося скинути три з половиною кг за три тижні.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я вчуся більше дбати про себе і не перевантажувати організм, але любов до режиму залишається незмінною, а з нею – вміння швидко приводити себе до ладу. Тому щоразу відчуваючи потребу в перезавантаженні, повертаю більш суворий режим харчування і стараюсь готувати їжу з вечора на день уперед. Дуже сувора дієта для того, щоб зменшити свій пузанчик і класно почуватися", - зізналася артистка у фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко поділилася своїми методами збереження краси та які процедури для уповільнення старіння робить.

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