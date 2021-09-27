Каменських у бікіні грайливо випнула сіднички перед Потапом: "Не вірить, що це все його"

Співачка поділилася пікантним фото.
Популярна співачка Настя Каменських показала новий пікантний кадр із зірковим чоловіком Потапом.
У фолоблогу виконавиця розмістила знімок, на якому постала перед коханим у білому бікіні. Знаменитість із мокрим волоссям грайливо випнула сіднички. Зі свого боку, ПТП зробив вигляд, ніби ляскає кохану по апетитним формам.
"Ранкові привітання", – написала зірка.
У коментарях юзери взялися коментувати знімок, зокрема, реакцію Олексія.
- Не вірить, що це все його
- Подавилися кісточкою абрикоса і чоловік вас рятує?
- Потап знає, як бажати доброго ранку
Також фани взялися оцінювати фігуру Каменських. Думка фоловерів розділилася: "Класна фігура! Відпад", "Ваша фігура – просто картинка!", "Соковитий горішок", "Ширша, ніж Потап", "Чому лише себе фотошопиш?".
Нагадаємо, раніше учасниця "Танців" Заріцька зізналась, що має пірсинг в інтимному місці. Зірка говорить, що їй не було боляче робити пірсинг.