Каменських у бікіні грайливо випнула сіднички перед Потапом: "Не вірить, що це все його"

Каменських у бікіні грайливо випнула сіднички перед Потапом: "Не вірить, що це все його"

Співачка поділилася пікантним фото.

Популярна співачка Настя Каменських показала новий пікантний кадр із зірковим чоловіком Потапом.

У фолоблогу виконавиця розмістила знімок, на якому постала перед коханим у білому бікіні. Знаменитість із мокрим волоссям грайливо випнула сіднички. Зі свого боку, ПТП зробив вигляд, ніби ляскає кохану по апетитним формам.

Потап і Настя Каменських / instagram.com/kamenskux

"Ранкові привітання", – написала зірка.

У коментарях юзери взялися коментувати знімок, зокрема, реакцію Олексія.

Не вірить, що це все його

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Також фани взялися оцінювати фігуру Каменських. Думка фоловерів розділилася: "Класна фігура! Відпад", "Ваша фігура – просто картинка!", "Соковитий горішок", "Ширша, ніж Потап", "Чому лише себе фотошопиш?".

Нагадаємо, раніше учасниця "Танців" Заріцька зізналась, що має пірсинг в інтимному місці. Зірка говорить, що їй не було боляче робити пірсинг.

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