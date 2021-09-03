Каменських у сріблястому монокіні та кораловій накидці знялася в яскравому ролику ЖВЛ

Артистка зачарувала зухвалим образом.

Вже 6 вересня о 9:25 на телеканалі 1+1 відбудеться прем'єра нового сезону проекту про життя відомих людей "ЖВЛ".

Зіркові ведучі - співачка, учасниця "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія та актор Богдан Юсипчук – поділяться ексклюзивними історіями з життя знаменитостей: зірок шоубізнесу, спортсменів, політиків і бізнесменів - людей, яких знають в Україні і світі, які є частими гостями на червоних доріжках.

Настя Каменських / пресслужба каналу "1+1"

Напередодні довгоочікуваної прем'єри, яка здивує сенсаційними подробицями з життя зірок, вийшло яскраве інтро, яке протягом нового сезону розпочинатиме програму.

Роман Сасанчин / пресслужба каналу "1+1"

Богдан Юсипчук / пресслужба каналу "1+1"

В новому ролику ведучі Віра Кекелія та Богдан Юсипчук йдуть пустелею, втомлені сонцем і нудьгою. Вони знаходять дискобол, який переносить їх на вечірку біля басейну. Там на них вже чекають найвідоміші зірки країни: співак Павло Зібров, артистка Аліна Гросу зі своїм хлопцем Романом Полянським, співачка Слава Камінська, ведуча "Твого дня" на 1+1 Стася Ровінська, ведучий "Сніданку з 1+1" Руслан Сенічкін, акторка "Жіночого Кварталу" та учасниця "Танців з зірками-11" Настя Оруджова, переможець "Голосу країни-10" Роман Сасанчин, олімпійський призер Ілля Кваша, танцівник Дмитро Дікусар, співак El Кравчук, футболіст Сергій Мельник та інші популярні особистості. Заголом у зніманнях ролику ЖВЛ взяли участь 12 знаменитостей, а також зіркові репортери проєкту.

Цікаво, що просто на знімальному майданчику NK довелось обрізати поділ сукні чотири рази, адже вона виявлялась занадто довгою. А Павло Зібров настільки вподобав свій дискобол-капелюх, що після знімань замість гонорару забрав додому цей головний убір.

Віра Кекелія, Павло Зібров та Богдан Юсипчук / пресслужба каналу "1+1"

"Ролик інтро п'ятого сезону "ЖВЛ" вийшов неймовірно яскравим та сонячним. Рада не лише взяти участь у зніманнях цього відео, але й тому, що саундтреком для нього стала пісня Loca з мого альбому "Красное Вино". Мені здається, що це додало ролику перчинки", - прокоментувала NK.

Нагадаємо, в новому сезоні на глядачів чекають сенсаційні інтерв'ю. У перших епізодах мама Андрія Кузьменка відкриє нові подробиці загибелі її сина. Співачка Анастасія Приходько відверто розповість про свого чоловіка, а артист Андрій Макаревич познайомить із молодою дружиною. Всесвітньовідомий співак Алессандро Сафіна зізнається, чому ніколи не одружиться, а епатажний співак MELOVIN розповість, як наважився здійснити камінгаут. Голкіпер національної збірної з футболу Андрій Пятов ексклюзивно познайомить глядачів "ЖВЛ" з дружиною і чотирма дітьми, а Віра Брєжнєва вперше розповість, як живе у шлюбі з Костянтином Меладзе.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання