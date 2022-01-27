Каменських заінтригувала фанів фото з Потапом: "Ви не при надії часом"

Артистку запідозрили у вагітності.

Співачка Настя Каменських заінтригувала своїх прихильників.

У своєму Instagram артистка опублікувала ніжне фото, на якому позувала із зірковим чоловіком, репером та продюсером Потапом. У кадрі виконавиця постала без макіяжу та у білому халатику, а її очі просто світилися від щастя.

Настя Каменських і Потап / instagram.com/kamenskux

"Щастя в очах на цьому фото є абсолютно очевидним! Нехай кожна людина на світі знайде любов і буде по-справжньому щасливою", – написала зірка.

Зі свого боку, юзери почали писати у коментарях припущення, що Настя вагітна: "Ви наче дізналися, що станете мамою", "Вагітна?", "Настю, ви вагітні? В очах читається щось дуже-дуже радісне", "Насте, ви не при надії часом?", "Краса, вагітна".

Зауважимо, у першому ефірі 12-го сезону "Голосу країни", який відбувся 23 січня, учасниця проєкту Олена Чукаленко наворожила Потапу з Настею дитину: "Йде дуже-дуже цікава подія. До цієї події ви готуєтеся вже достатньо давно. Подія пов'язана з дівчиною. Те, на що ви сподіваєтеся – 100% вдасться".

Ймовірно, після цих слів фанати пари все більше очікують на поповнення у відомій родині.

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