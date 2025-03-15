Каменських заскочили зі скандальним чоловіком Потапом за кордоном: де зараз пара

Українська співачка Настя Каменських після тривалої розлуки возз'єдналася з чоловіком, продюсером Олексієм Потапенком, він же Потап.

Так, Настя останні місяці перебувала вдома та насолоджувалася Києвом. Проте нещодавно поїхала за кордон до скандального обранця. У результаті зірок заскочили за спільною прогулянкою у США. Про це повідомив блогер Богдан Беспалов у Telegram-каналі й додав відповідний фотодоказ.

За інформацією спільноти блогера-пліткаря, музиканти вели розмову на підвищених тонах і активно про щось дискутували. Інсайдер говорить, що мова йшла про стосунки. Проте підтвердження конкретно цього діалогу немає.

Потап і Настя Каменських за кордоном / Фото: BespaLOVmedia

І поки у Мережі почали обговорювати розлучення Каменських і Потапа, на зв'язок вийшла юзерка, яка написала, що нібито це вона надіслала Беспалову фото, але про жоден скандал не говорила. Мовляв, подружжя просто гуляло, а потім сіло в машину. У відповідь на це пліткар заявив, що не може підтвердити, чи дійсно ця дівчина надсилала фото, адже жодних листувань з нею він не має. І додав, що насправді має декілька джерел інформації від різних інсайдерів.

Тим часом ані Каменських, ані Потап у соцмережах разом не з'являються й не коментують свої стосунки.

Нагадаємо, нещодавно Потап пояснив, чому за кордоном виступає з репертуаром гурту Потап і Настя після їхнього розпаду.

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