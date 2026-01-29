ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

Каменських несподівано заговорила про "нещасливий кінець кохання" і заінтригувала особистим зізнанням

Співачка прагне бути ще ближчою зі своїми шанувальниками.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Настя Каменських

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу з брендом прикрас остаточно переїхала за кордон, несподівано вийшла на відвертий діалог із підписниками.

В Instagram артистка пообіцяла найближчим часом показати себе без сценічних масок. У першому ролику Каменських звернулася до аудиторії іспанською мовою. На тлі нічного міста вона з’явилася в ефектній червоній мінісукні та чорних туфлях на підборах, доповнивши образ яскравим макіяжем. Прогулюючись вулицями, Настя поєднала звабливу картинку з глибокими роздумами.

Співачка зізналася, що її публічний образ часто не має нічого спільного з тим, якою вона є насправді. Каменських відверто розповіла про власну вразливість, емоційність і внутрішню силу, наголосивши, що за глянцем ховається зовсім інша жінка.

«Я — NK, але не та, яку ви бачите в заголовках чи на червоних хідниках. Я — жінка з питаннями, болем і зухвалістю. Занадто чутлива. Занадто сильна. Занадто „інакша“. І мені стало цікаво: ким ми є тоді, коли на нас ніхто не дивиться?» — звернулася вона до шанувальників.

Допис Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Допис Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Окремо Настя торкнулася теми кохання, яке, за її словами, не завжди має щасливий фінал. Ці слова одразу викликали хвилю обговорень на тлі чуток про можливі проблеми в її шлюбі з Потапом, адже подружжя уникає коментарів та дуже рідко з’являється разом на публіці.

«Це мій маленький серіал про велике життя. Про кохання, яке не завжди має щасливий кінець; про силу прокидатися, коли не хочеться; про сміливість бути собою. Іноді думки звучать голосніше за підбори в порожньому місті — особливо тоді, коли ти нарешті починаєш чути себе», — підсумувала Каменських.

Нагадаємо, нещодавно дружина ведучого Володимира Остапчука зізналася, що їй не подобається в чоловікові.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie