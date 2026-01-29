Каменських несподівано заговорила про "нещасливий кінець кохання" і заінтригувала особистим зізнанням

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Українська співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу з брендом прикрас остаточно переїхала за кордон, несподівано вийшла на відвертий діалог із підписниками.

В Instagram артистка пообіцяла найближчим часом показати себе без сценічних масок. У першому ролику Каменських звернулася до аудиторії іспанською мовою. На тлі нічного міста вона з’явилася в ефектній червоній мінісукні та чорних туфлях на підборах, доповнивши образ яскравим макіяжем. Прогулюючись вулицями, Настя поєднала звабливу картинку з глибокими роздумами.

Співачка зізналася, що її публічний образ часто не має нічого спільного з тим, якою вона є насправді. Каменських відверто розповіла про власну вразливість, емоційність і внутрішню силу, наголосивши, що за глянцем ховається зовсім інша жінка.

«Я — NK, але не та, яку ви бачите в заголовках чи на червоних хідниках. Я — жінка з питаннями, болем і зухвалістю. Занадто чутлива. Занадто сильна. Занадто „інакша“. І мені стало цікаво: ким ми є тоді, коли на нас ніхто не дивиться?» — звернулася вона до шанувальників.

Допис Насті Каменських / © instagram.com/kamenskux

Окремо Настя торкнулася теми кохання, яке, за її словами, не завжди має щасливий фінал. Ці слова одразу викликали хвилю обговорень на тлі чуток про можливі проблеми в її шлюбі з Потапом, адже подружжя уникає коментарів та дуже рідко з’являється разом на публіці.

«Це мій маленький серіал про велике життя. Про кохання, яке не завжди має щасливий кінець; про силу прокидатися, коли не хочеться; про сміливість бути собою. Іноді думки звучать голосніше за підбори в порожньому місті — особливо тоді, коли ти нарешті починаєш чути себе», — підсумувала Каменських.

