Каменських різко відповіла на критику через російську мову та розповіла про позицію щодо війни

Настя Каменських

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Скандальна співачка Настя Каменських після резонансного відео зробила заяву про свою позицію щодо війни в Україні та пояснила, чому продовжує говорити російською.

Співачка вирішила особисто відреагувати на хвилю обговорень у мережі. Вона звернулася до підписників через Instagram. Артистка нагадала про свою діяльність від початку повномасштабного вторгнення. За її словами, разом із Потапом вони проводили благодійні концерти за кордоном. Каменських також заявила про мільйони доларів, які вдалося зібрати для допомоги Україні. Водночас співачка наголосила, що не хоче виправдовуватися перед аудиторією.

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«Ненавиджу озвучувати речі, які, мені здаються, очевидними. Яка у нас з Льошею позиція? Ми українці, з початку війни ми об’їздили півсвіту з благодійними концертами. Зібрали мільйони доларів для України і я не намагаюся виправдатися. Тоді кожен робить і робив те, що міг. Але ми з вами 20 років разом і мені не все одно на вас. Ви мені не можливість хайпанути, ви — люди, які проживали під наші пісні свої життя та довіряли нам своє щастя та горе, тому говорю з вами чесно», — сказала Настя.

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Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Окремо Каменських розповіла про те, як висловлювалася про російську агресію на міжнародній арені. За словами артистки, від початку повномасштабної війни вона називала Росію країною-агресором і говорила про напад на Україну в іноземних медіа.

«Я не робила це для того, аби вписатися в пантеон правильних святих патріотичних артистів. І в якийсь момент повністю перейшла на українську мову теж не через цю причину. Я народилася в цій країні та була з нею в радості та в горі. І завжди буду підтримувати наших прекрасних людей, які не заслуговують так жити. Тому я більше не підтримую те, що відбувається в Україні і не хочу грати в „ура патріотизм“ та ходити у вишиванках, говорячи про незламних людей. Я хочу, щоб ці люди не помирали!"— заявила артистка.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Водночас артистка не оминула головну тему, яка спричинила нову хвилю дискусій, — використання російської мови. Каменських пояснила, що це мова її дитинства, тому вона не вважає її визначальним показником громадянської позиції.

«Кожна людина має право говорити тією мовою, якою вона хоче. Не мова визначає людські якості та позицію. Тому, Потап і Настя ніколи не відмовлялися від своєї Батьківщини, нехай навіть Батьківщина відмовилася від нас», — заявила співачка.

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Нагадаємо, нещодавно Потап і Настя Каменських опинилися в центрі обговорень через відео, у якому йшлося про мовне питання та їхню позицію.

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