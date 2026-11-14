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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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581
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Каменських розридалася через тугу за Києвом і назвала Потапа "сволотою": українці не оцінили її сліз

У Мережі вже відреагували на істерику співачки під російську пісню про дім в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Настя Каменських і Потап

Настя Каменських і Потап

Українська співачка Настя Каменських неочікувано розридалася, пригадуючи дитинство в Києві у новій російськомовній пісні гурту Потап і Настя. Однак замість розчулення в українців виникло обурення.

Разом із чоловіком Потапом артистка записала російськомовну композицію про повернення додому, під яку емоційно згадувала батька, київський фунікулер та зелені жетони в метро. Щоправда, ностальгію за українською столицею слухачі оцінили не так одностайно, як, схоже, розраховувала співачка.

Так, Каменських поділилася в Instagram, як з Потапом виконує нову композицію з рядками про рідне місто. Коли Потап співає: «Повертаюсь я додому, щоб побачитися з тобою. Повертаюсь я додому, там, де церкви над водою», Настя починає вдавати істерику та просить чоловіка замовкнути.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Виконавиця одразу заспокоїла себе й пояснила, чому вважає пісню «жахливою» і «не може її слухати» без сліз. Із гучними зойканнями й зітханнями Настя раптом згадала епізод зі свого безтурботного дитинства, коли ще живим був її тато.

«Це зовсім інший час. Я пам’ятаю, як я до школи ходила на танці. Тато мене туди возив, була така зима… І на фунікулері ми їздили. Я не сумую просто за Києвом, щоб приїхати туди. Я сумую за тим Києвом, коли був живий тато, коли в метро були ще ті зелені жетони… Це зрозуміють тільки кияни, я знаю кількох, які точно розплачуться під цю пісню», — поділилася Каменських.

Під час розмови співачка також емоційно назвала Потапа «сволотою» за те, що він написав «такі слова», які доводять її до сліз. Водночас Настя уточнила, що не відчуває болю, а переживає радше хвилю теплих спогадів.

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

«Не можу сказати, що мені боляче. Просто такі теплі спогади. Й емоції линуть фонтаном», — пояснила артистка.

Однак українців зачепили не стільки сльози Каменських, скільки її позиція. Виходить доволі дивна картина: співачка навзрид сумує за рідним містом, але пісню про повернення додому записує мовою країни, яка продовжує знищувати українські міста.

Під дописом з’явилося вже чимало коментарів. Поки одні побачили в істериці «глибоку душу» і пройнялися, більшість українців дорікнули співачці її горе-минулим із заявою про «кісту» від української.

  • Акторка! Наламала дров і тепер не знає, як викрутитися… Що вже тільки не придумає!

  • Настю, це небезпечно, спогади про Україну можуть спровокувати ще якусь хворь

  • Кіста виросте. Українською ні-ні

  • Настю, ми, українці, не можемо зрозуміти, чому ви розмовляєте мовою окупанта, замисліться, хто ви і де народилися

Допис Потапа і Насті Каменських — коментарі

Допис Потапа і Насті Каменських — коментарі

Схоже, цього разу Каменських знову не вдалося переконати українців у своєму патріотизмі. Так само як співачка продовжує бути у списку «Миротворця». Тим часом Потап вже намагався виправдати «кісту» дружини і пояснював, чому її буцімто не так зрозуміли.

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