Каменських відповіла популярному ювелірному бренду, який розірвав з нею співпрацю через її позицію

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

Співачка Настя Каменських уперше прокоментувала скандал з відомим ювелірним брендом, який нещодавно розірвав з нею співпрацю через її виступи з російськомовним репертуаром.

Так, 1 вересня на офіційному сайті зірки з'явився пресреліз. У повідомленні зазначається, що Каменських погоджується з таким рішенням і вдячна компанії за можливість бути причетною до них у минулому. Команда зазначає, що у майбутньому співачка сфокусується на нових проєктах і іспанськомовному альбомі. Водночас у заяві згадуються благодійні вчинки виконавиці.

"Питання співпраці вирішені. Настав час йти до нових проєктів і звершень власним шляхом. Від перших днів повномасштабного вторгнення NK активно підтримує Україну як у гуманітарному, так і в медійному напрямі: співачка відвідувала госпіталі, організовувала та відправляла гуманітарну допомогу, а також послідовно привертає увагу світової спільноти. Зокрема, вона реалізувала знаковий антивоєнний перформанс разом із культовим гуртом Black Eyed Peas на сцені Latin American Music Awards, під час якого виголосила емоційну промову на підтримку України. Також важливою є її регулярна участь у міжнародних заходах, організованих у партнерстві з ООН, а також численні інтерв’ю для провідних англомовних та іспаномовних телеканалів, спрямовані на підтримку України та донесення правди про війну", — мовиться у пресрелізі.

Заява від команди NK / © PR-служба Насті Каменських

До слова, про розрив співпраці Насті Каменських з ювелірним брендом стало відомо днями. Так, "Золотий Вік", амбасадоркою якого співачка була від 2021 року, офіційно відрікся від неї. Річ у тому, що напередодні зірка просто зі сцени у США почала говорити та співати російською, попри свою публічну обіцянку цього не робити. Зокрема, лунали заяви й зі словами "неважливо, якою мовою".

Нагадаємо, зараз Настя Каменських активно розбудовує кар'єру за кордоном. Разом з нею по світу гастролює її чоловік Потап, який теж неодноразово зчиняв скандальні витівки. До речі, нещодавно про продюсера емоційно висловилася ексAlyosha і шокувала, через яку причину розірвала співпрацю з дуетом Потап і Настя.