Каменських заговорила про почуття до Потапа просто зі сцени й звернулася до фанів

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Реклама

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відпочивала з чоловіком Потапом в Іспанії, емоційно розповіла про особисте життя.

Так, виступаючи в Одесі, співачка звернулася до шанувальників зі щирим одкровенням про силу справжнього кохання. Ці слова пролунали просто зі сцени під час виконання хіта "Bloody Mary". Каменських згадала про власний шлюб, назвавши його прикладом глибоких і тривалих почуттів, і побажала того ж присутнім у залі.

"Справжнє кохання нікуди ніколи не зникає, як у нас з Льошею. Я хочу, щоб ви кохали одне одного й щоб це кохання завжди було всередині вас", — зазначила Настя зі сцени.

Реклама

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

До слова, навесні Каменських та її чоловік, репер і продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, відсвяткували шосту річницю шлюбу. Попри чутки про нібито проблеми у стосунках, пара регулярно демонструє гармонію та взаємну підтримку.

Нагадаємо, нещодавно акторка Кетрін Зета-Джонс вперше відреагувала на чутки про розлучення з Майклом Дугласом.