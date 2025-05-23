Каменських замилувала романтикою з Потапом і показала подарунок від нього на річницю шлюбу

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

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Українська співачка Настя Каменських та репер Потап святкують річницю шлюбу.

Сьогодні, 23 травня, шість років минуло з того моменту, як зірок було оголошено чоловіком і дружиною. За цей період вирувало чимало чуток про негаразди у стосунках Потапа і Насті. Утім, вони регулярно дають зрозуміти, що вони щасливі разом.

Так, цього разу Каменських у фотоблогу поділилася ніжним кадром з чоловіком, де на ковдрі видніється його рука, яку вона тримає. Своєю чергою співачка висловила свої почуття до Потапа лаконічними словами: "6 років. Дякую тобі, люблю".

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Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

Крім того, артистка похизувалася символічним подарунком від обранця. На зображенні вона показала розкішний букет квітів.

Настя Каменських показала подарунок від Потапа / © instagram.com/kamenskux

Зазначимо, Потап і Настя Каменських зіграли весілля 2019 року під Києвом, хоча чутки про їхній роман точилися задовго до весілля. Серед гостей було чимало зірок, які тримали інтригу до останнього.

Нагадаємо, нещодавно музикант "Другої Ріки" Валерій Харчишин після розлучення вперше заговорив за новий роман і заінтригував, якими бачить свої стосунки в майбутьому.