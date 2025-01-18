Камерон Діаз вперше за тривалий час з'явилася на публіці: який вигляд має 52-річна акторка

Американська акторка Камерон Діаз вперше за тривалий час вийшла на публіку й потішила фанів новиною.

Так, 52-річна Камерон повідомила шанувальникам про відновлення своєї кар'єри акторки, яку покинула 10 років тому. Після тривалої творчої паузи вона засвітилася на червоному хіднику комедійного прем'єрного показу бойовика "Знову в справі" у Берліні. Цікаво, що востаннє на хідник Діаз виходила 2019-го року, коли на Алеї слави відкривали іменну зірку її колеги Люсі Лью, з якою вони знімалася у "Янголах Чарлі".

Перед камерами артистка попозувала в образі, який складався з чорних відтінків. Зокрема, для ефектної появи Діаз обрала джинси з високою посадкою, блузу та пальто.

Камерон Діаз / Фото: Getty Images

До слова, в інтерв'ю BBC знаменитість не стала вдаватися в подробиці, чи буде вона після бойовика "Знову у справі" продовжувати зніматися ще в інших картинах. Утім, запевнила, що це десятиріччя зникнення з екранів було "найкращим" в її житті. Як каже акторка, під час свого відпочинку вона нарешті змогла вдосталь часу присвятити чоловіку, музиканту Бенджі Меддену та двом дітям – сину Кардиналу та доньці Реддікс.

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