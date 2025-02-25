Камерон Діаз заскочили на прогулянці з однорічним сином: який вигляд має хлопчик

Голлівудську акторку Камерон Діаз заскочили на прогулянці з однорічним сином від музиканта Бенджі Меддена.

Артистка не з тих, хто показує дітей публіці. Знаменитість віддає перевагу тримати сина та доньку подалі від сторонніх очей. Однак папараці Page Six вдалося заскочити Діаз під час прогулянки. Фотографи зазнімкували зірку Голлівуду разом із однорічним сином Кардиналом. Це перші кадри в Мережі, де можна добре розгледіти хлопчика. Щоправда, папараці все ж таки заблюрили його обличчя.

На кадрах Камерон Діаз була зображена біля автіки. Зірка була одягнена в білу сорочку, спортивні штани, а образ вона доповнила капелюхом. Сина акторка тримала на руках. Світловолосий хлопчик у кофтинці та штанцях спостерігав за мамою. Фото можна подивитися за посиланням.

Камерон Діаз / Фото: Associated Press

Зазначимо, Камерон Діаз виховує двох дітей від музиканта Бенджі Меддена, за якого вона вийшла заміж 5 січня 2015 року. 30 грудня 2019-го у пари народилася донька Реддікс. Восени 2024 року стало відомо, що подружжя стало батьками хлопчика. Щоправда, достеменно невідомо, коли син пари з'явився на світ, чи його народжувала сама зірка, чи вона зверталася за допомогою до сурогатного материнства.

Нагадаємо, 2014 року Камерон Діаз припинила зніматися в кіно, аби присвятити себе сім'ї. Однак цьогоріч знаменитість повернулася на великі екрани. Акторка також почала з'являтися на світських заходах. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має 52-річна Камерон Діаз.

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