Камінська, Білик, Покрещук, Бо: фото зірок і блогерів до та після пластичних операцій

Вони не приховують, що зверталися до пластичних хірургів.

Зірковий статус вимагає від артистів мати приголомшливий вигляд.

Нерідко, саме це приводить їх до кабінету пластичних хірургів. Хтось хоче мати молодший вигляд, хтось мріє позбутися комплексів через певні дефекти, а дехто робить пластику через проблеми зі здоров'ям.

Втім, чимало знаменитостей приховують, що робили маніпуляції зі своїм обличчям чи формами. Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських зірок та блогерів, які не соромляться говорити про те, що робили пластичні операції та зібрала їхні фото "до" і "після".

Слава Камінська

Слава Камінська / instagram.com/babaslavka

Українська співачка Слава Камінська не приховує, що неодноразово лягала під ніж пластичного хірурга. Так, знаменитість збільшила груди, зробила ринопластику, а також робить ін'єкції ботоксу і збільшує губи. Також Слава робила ліпосакцію.

Зірка відверто говорить про свої зміни в зовнішності та показує "до і після" у фотоблогу. Артистка задоволена своїми перевтіленнями та вважає, що має значно кращий вигляд, ніж до операцій.

Ірина Білик

Ірина Білик / instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик не так давно зізналася, що все ж робила пластику і не одну. Так, вперше співачка лягла під ніж хірурга після народження сина Гліба 1999 року. За її словами, у неї були "молящі" очі, ніби вона весь час плаче. Втім, останньою краплею стали слова Леоніда Кучми, який після концерту зірки підійшов до неї та запитав: "Ірино, а чого це у вас такі сумні очі?". Тоді Білик вирішила трохи "завеселити" своє обличчя і вдалася до блефаропластики. Далі ж співачка вирішила виправити свій ніс. Артистка, в якій тече й грузинська кров, комплексувала через горбинку. Крім того, зірка не приховує, що декілька разів робила підтяжку обличчя та збільшувала губи.

Міша Романова

Міша Романова / instagram.com/misharomanova

Співачка Міша Романова збільшила груди. Раніше вона шокувала, що ця операція ледь не коштувала життя її дитини, адже зірка перенесла операцію коли була на 16 тижні вагітності, однак не знала про свій стан. Артистка довгий час тримала ім'я хірурга у таємниці, та врешті з'ясувалося, що операцію їй зробив ексчоловік Слави Камінської Едгар. Зі свого боку, Камінський прокоментував, що припущення, що від операції могла постраждати дитина - неправда. Звісно, все залежить від триместру, але сучасні технології ніяк не шкодять організму.

Олексій Суровцев

Олексій Суровцев / instagram.com/surovtsev.alexei

Актор, стриптизер та учасник "Танців з зірками" Олексій Суровцев свого часу вдався до отопластики. Так, знаменитість раніше був капловухим. Зірці це зовсім не подобалось, тому він вирішив змінити свою зовнішність. Артист відкорегував свої вуха, зменшивши їх.

Ганна Різатдінова

Ганна Різатдінова / instagram.com/annarizatdinova/

Українська гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року Ганна Різатдінова цього року зробила пластику живота. Її дуже бентежив живіт, який, за її словами, з'явився після пологів та постійно випирав. Спортсменка сподівалася, що тренуваннями зможе прибрати живіт, але лікарі її засмутили. У неї діагностували діастаз та пупкову грижу. Тож влітку минулого року Різатдінова зробила операцію з усунення діастазу та пупкової грижі, а взимку 2021-го – пластичну операцію і повернула свої форми.

Zi Faamelu

Zi Faamelu / instagram.com/zifaamelu

Українська співачка-трансгендер Zi Faamelu раніше була добре відома усім, як Борис Апрель. Пластичні операції у знаменитості минули вдало. Артистка має жіночний та ніжний вигляд.

Анастасія Покрещук

Анастасія Покрещук / instagram.com/_just__queen_

Володарка найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук змінилася до непізнаваності. Знаменитості не подобалося, який вона мала вигляд, тому зірка Мережі зробила величезні скули, губи, ринопластику та збільшила груди.

Саша Пустовіт

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Блогерка Саша Пустовіт, вона ж Саша Бо, зробила ринопластику та збільшила груди. Дівчина поділилася, що її бюст "зник" після грудного вигодовування двох синів. Тож Саша вдалася до маммопластики і тепер тішиться формами третього розміру. Також зірка Мережі робить ін'єкції в губи.

Софія Стужук

Софія Стужук / instagram.com/sofia_stuzhuk

А от подруга Бо – блогерка Софія Стужук – після збільшення грудей збирається їх зменшити. Вона незадоволена результатом і хоче знову лягти під ніж хірурга, аби позбутися "цицьок порноакторки".

Також нещодавно 26-річна дівчина зробила ринопластику, блефаропластику та нитковий ліфтинг для підтяжки обличчя. Цікаво, що пластичний хірург, ексчоловік Слави Камінської, оперував Стужук у прямому ефірі в Instagram.

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