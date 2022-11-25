Камінська пояснила, чому поїхала з України під час війни: "Не могла чистити картоплю, як Астаф'єва"

Ексучасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська зізналася, чому поїхала з Україні під час повномасштабної війни.

Співачка часто стикається з осудом через те, що зараз перебуває в Нідерландах. Втім, за словами Слави, вона не мала іншого вибору, адже перш за все піклується про безпеку своїх двох дітей.

"Часто кажуть, що я поїхала. А що робити, коли маленькі діти? Я б, може, чистила картоплю, як Дашка Астаф'єва, якби не мала дітей. Якщо в мене зараз істерики в дитини, то що буде далі? Я не розумію. Я дуже хочу, щоб це все скінчилося і все було як раніше, але зараз такі часи. Я приїхала сюди з дітьми, багато жінок приїхали сюди з дітьми, без документів, без допомоги чоловіків, які зараз захищають нашу країну, без допомоги батьків, які не можуть приїхати по стану здоров’я чи ще якось", - розповіла Камінська в "Зірковому".

Зірка планує повернутися до Києва із сином та донькою одразу після перемоги України. Адже, як розповіла Слава, її діти зараз перебувають у дуже напруженому емоційному стані та дуже переживають через події в рідній державі.

"У Леона почалися панічні атаки. Він лякався навіть, коли оса пролітала, тобто звуки, коли щось дзижчало. Він зупинявся і починав ревіти так, що я просто не могла його вгамувати. І я не розумію, що б було зараз, якби він почув зараз сирени, що було б з моєю дитиною. Лаура теж щодня плаче: "Мамо, я хочу додому, я хочу до своїх подружок, я хочу до своїх викладачів", - поділилася співачка.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська вперше за тривалий час повернулася до України та приїхала до Харкова.

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