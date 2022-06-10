Камінська пожалілася на життя в Європі та нарвалася на хейт: "Боже, це дно"

Камінська пожалілася на життя в Європі та нарвалася на хейт: "Боже, це дно"

Співачка Слава Камінська поскаржилася на те, як у Європі приймають українців.

Артистка з двома дітьми, мамою та собакою перебуває у Нідерландах.

У своєму Instagram зірка опублікувала відео, де поділилася, що разом з донькою та сином орендувала квартиру в Роттердамі. Натомість, її маму вигнали з соціального помешкання, де вони разом жили, нібито без пояснення причини.

"Я зняла квартиру в Роттердамі за купу грошей. Мама моя прописана там, де ми жили. Її звідти вигнали. Ось так люблять українців. Ось так! Скажу, що я трохи шокована. Всі ми: "Європа за нас". Що це за нас? Ніхто не за нас. Я приїжджаю туди, де ми прописані, а там живе якась хвойда!" – заявила вона.

У відповідь юзери обурилися на такі висловлювання виконавиці. Користувачі писали, що насправді все чесно та справедливо, оскільки Слава "заявила, що в змозі забезпечувати себе сама, тому влада і позбавила її соціального житла".

Славо, вам потрібно загуглити слово "вдячність", словом "наглість" ви вже оволоділи!

Це нормально. Ви можете зняти квартиру - забирайте свою сім'ю та звільніть квартиру для тих, хто не може винайняти квартиру в Роттердамі

Чому говорить вона, а соромно мені

Сором України такі люди...

Боже, це дно…

Не треба так говорити про людей, які вже три місяці приймають у себе українців. Це не санаторій. Давайте будемо вдячні

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, куди виїхала його дружина з трьома дітьми під час війни. Сам артист з початком повномасштабного вторгнення РФ до України пішов до тероборони.

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