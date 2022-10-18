Камінська різко відповіла, чому живе за кордоном: "Заробила за 15 років ротом, щоб діти не чули сирен"

Екссолітска гурту "НеАнгели" Слава Камінська емоційно звернулася до своїх хейтерів та пояснила, чому вирішила зараз жити за кордоном.

Співачка зізналася у своєму дописі в Instagram, що не хотіла їхати з України, однак була вимушена це зробити задля дітей.

"Я не хотіла їхати із моєї улюбленої країни, де у мене було все і навіть більше. Але я повторююсь (нехай це звучить, як виправдання), цього вимагав соціум. Я обіср*лась, коли почалася війна, не менше, ніж ви всі. Але знаєте я заробила за 15 років (ротом), щоб мої діти зараз не чули сирен", - написала Слава.

Камінська додала, що за всі ці роки важко працювала і тепер має право дати своїм дітям спокійне та безпечне життя в іншій країні.

"Так, я заробила завдяки Нікітіну і Віці, і величезній команді, за що я вдячна, навіть, коли несу нісенітницю скривдженої, але ми всі працювали. Я це визнаю. Я пропустила всі дні народження батьків, чоловіка, дітей і навіть смерть батька, бо працювала, пахала, як тато Карло. Щоб мій син, наприклад, зараз не плакав від звуку оси, тому що вона на його думку, дзижчить, як літак, що прилітає, щоб убити нас. Я не для того жирнішала на 25 кг і ходила жирна і психічно нестабільна два роки, як слон, щоб вислуховувати це ось все. Я люблю своїх дітей і поки що можу дозволити їм трохи інше життя, нехай воно їм навіть не зовсім подобається", - заявила Слава.

Виконавиця попросила усіх перестати дивитися на її життя скрізь власний досвід та зазначила, що вона має право не працювати.

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