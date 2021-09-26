Камінська зізналася, що у її 6-річного сина є дівчина: "Він вже навіть з нею цілувався"

Камінська зізналася, що у її 6-річного сина є дівчина: "Він вже навіть з нею цілувався"

Артистка говорить, що в сина гарний смак.

Українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно вперше випустила пісню українською мовою, цього року відвела свого 6-річного сина Леонарда до першого класу.

Слава Камінська з дітьми та колишнім чоловіком

Проте, хлопчик встигає не тільки навчатися. Як зізналась артистка "Світському життю", Леонард першого ж дня почав зустрічатися з дівчинкою. Окрім цього, син співачки вже й цілувався зі своєю обраницею.

"Приходить моя дитина першого дня зі школи та каже, що в нього вже є дівчина. Леонард вже й цілувався з нею за кущами. А другого дня вони цілувались в туалеті", - з усмішкою розповіла Слава.

Син Слави Камінської

До речі, виконавиця говорить, що в Леонарда, як і в його батька Едгара Камінського, дуже гарний смак. Схоже, що зіркова мама схвалила обраницю свого 6-річного сина.

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська зізналася, чи живуть вони з ексом в одному номері під час спільної відпустки. Колишні заради дітей вирушають у спільні подорожі.

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