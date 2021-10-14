Канал 1+1 показав перший трейлер серіалу "Свати-7": Валя з розбитим носом та Оля з батогом

На глядачів чекають нові пригоди невгамовних родичів.

Канал 1+1 показав перший трейлер довгоочікуваного продовження улюбленого серіалу українців "Свати-7".

У ньому фанати побачать Федора Добронравова, який зіграв Івана Бутько, Тетяну Кравченко, яка зіграла Валентину Бутько, Людмилу Артем'єву, яка втілила образ Ольги Ковальової. Також у серіалі фани побачать й Анну Кошмал, яка грає онучку Женю.

Поки що 1+1 тримає інтригу і ще не оголошував дати прем'єри, в анонсі сказано, що нові серії вийдуть зовсім скоро.

Зазначимо, що знімання "Сватів-7" завершилися влітку цього року у Грузії. Серіал мав вийти ще 2020-го, однак його творці були змушені перервати знімальний процес через пандемію коронавірусу.

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