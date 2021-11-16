Канал 1+1 придбав права на адаптацію культового шоу про виживання "Останній герой"

За форматом шоу випробовує силу духу як відомих людей, так і непублічних учасників.

Телеканал 1+1 придбав права на адаптацію всесвітньо відомого формату "Survivor" компанії "Баніджей" (Banijay).

"Survivor" в перекладі означає "Той, що вижив" або "Останній герой". Від моменту запуску 1997 року легендарний формат про виживання на острові, в якому зірки та звичайні люди випробовують силу духу та розкривають свої справжні риси характеру, було реалізовано у 50 країнах за офіційною франшизою.

Цей рік став найуспішнішим для формату за весь час його існування – наразі вже підтверджено виробництво 22 адаптацій.

Шоу "Останній герой" було відзначено найпрестижнішими нагородами у світі, серед яких премія "Еммі" в номінації "Видатний документальний фільм", нагорода "Вибір народу" в номінації "Улюблене реаліті-шоу" та інші.

пресслужба каналу "1+1"

За форматом, "Останній герой" — це шоу, яке випробовує силу духу як відомих особистостей, так і непублічних учасників. Вони опиняються на безлюдному тропічному острові, де мають із собою лише невелику кількість речей, жагу до перемоги та природну кмітливість, і жодна секунда їхніх пригод на острові не залишиться поза увагою камер. Герої шукають їжу, будують житло та організовують свій власний "суспільний лад" із розподілом обов'язків, ієрархією та конкуренцією, змагаючись у дедалі складніших випробуваннях на стратегію, хитрість та безжальність.

У кожній серії фінальна рада племен має неочікувану кульмінацію. Учасники племені збираються, щоб проголосувати за того, хто залишить острів. Голосування проводиться анонімно, і в учасників можуть бути різні причини для голосування (образа, ревнощі або навіть особистісні конфлікти), але рішення ради племен є остаточним, і в кожному епізоді один герой має залишити гру.

Про особливості української адаптації, а також про те, хто візьме участь у шоу, буде повідомлено згодом. Стежте за новинами телеканалу 1+1.

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