Канал "1+1 Україна" вирізав з ефіру виступ Віри Брежнєвої з музичного новорічного концерту

Канал "1+1 Україна" вирізав зі свого ефіру виступ ексспівачки Віри Брежнєвої, а нині виконавиці VERA, у новорічному концерті "Музична платформа".

Цей концерт транслювався на каналі у новорічну ніч, 31 грудня та 1 січня. Зазначимо, що під час знімань у "Жовтневому палаці" VERA взяла участь. Артистка співала свою українськомовну пісню "Дякую". Втім, до ефіру цей виступ не пустили:

"Заради їхнього повернення телебачення не готове втрачати рейтинги: у телеверсії "Музичної платформи", яку у новорічну ніч та 1 січня транслював "1+1 Україна", вирізали виступ VERA aka Вєри Брєжнєвої. Наразі це не дивно - телеканалам вистачає скандалів з їхніми "стандартними проєктами", аби вигрібати ще й за музичних "гостей", - висловило думку видання "Музвар".

ЕксВіра Брежнєва у концерті "Музична платформа"

Попри те, що виступ VERA вирізали з ефіру "1+1 Україна", його залишили у YouTube-версії концерту.

ЕксВіра Брежнєва у концерті "Музична платформа"

ЕксВіра Брежнєва у концерті "Музична платформа"

Нагадаємо, що до 24 лютого 2022 року Віра Брежнєва жила у Москві та активно будувала кар'єру у Росії. Втім після повномасштабного вторгнення РФ до України артистка поїхала з країни-загарбниці, волонтерила у Польщі, допомагала українцям. Також співачка змінила сценічний псевдонім Віра Брежнєва на VERA та навіть розлучилася з композитором Костянтином Меладзе, який мовчить про війну в Україні. Також артистка почала писати пісні виключно українською мовою.

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