Каннський кінофестиваль відмовився приймати російську делегацію

Таким чином організатори фестивалю підтримали Україну.

Організатори міжнародного кінофестивалю, який щороку проводять в Каннах, відмовилися цьогоріч приймати російську делегацію.

Оргкомітет прийняв таке рішення, аби підтримати Україну та засудити ворожі дії російської влади.

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"Каннський фестиваль підтримує народ України. Ми приєднуємося до тих, хто виступає проти цієї неприпустимої ситуації та засуджує позицію Росії та її лідерів. Якщо війна не закінчується на умовах, які влаштовують український народ, то було вирішено, що ми не запрошуватимемо російські делегації і тих, хто пов'язаний з урядом", - йдеться в офіційній заяві оргкомітету.

Також організатори фестивалю підтримали й росіян, які не побоялися та вийшли на мітинг проти війни в Україні.

"Проте, ми підтримуємо мужність тих росіян, які ризикнули протестувати проти вторгнення до України. Серед них є діячі кіно, які не переставали боротися проти політичного режиму, які не хочуть асоціюватися з цими нестерпними діями та з тими, хто бомбардує Україну", - йдеться в повідомленні.

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