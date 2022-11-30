Каньє Вест і Кім Кардашян розлучилися: яку суму аліментів виплачуватиме репер на чотирьох дітей

Репер Каньє Вест, який змінив ім'я на Ye, та американська зірка реалітішоу Кім Кардашян офіційно розлучилися.

Як повідомляє видання TMZ, екси вирішили всі питання щодо опіки над чотирма спільними дітьми та майном.

Згідно з угодою, Каньє і Кім мають рівні права у вихованні дітей. Окрім того, репер повинен виплачувати аліменти у розмірі 200 тис. доларів. Кошти Каньє має переказувати на рахунок Кім першого числа щомісяця. Також репер має компенсувати 50% витрат на освіту дітей та їхню безпеку.

Кім Кардашян та Каньє Вест / Фото: Associated Press

Що стосується спільного майна ексів, то поділ відбувся згідно зі шлюбним договором.

Зазначимо, Кім і Каньє почали зустрічатися у квітні 2012 року. Вже за рік у пари народився первісток – донька Норт. Після народження доньки репер освідчився коханій, а 2014 року закохані одружилися.

2015 року Кім народила реперу сина Сейнта, 2018 – доньку Чикаго, а 2019 – сина Псалма. Про розрив пари стало відомо 2021 року, коли Кім подала документи на розлучення.

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