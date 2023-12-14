Каньє Вест найняв на роботу і розхвалив скандального російського дизайнера, який прославляє Росію

Американський репер Каньє Вест неочікувано найняв на роботу скандального російського дизайнера Гошу Рубчинського.

Про це виконавець повідомив на своєму акаунті у соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter. Одіозний Рубчинський став головним дизайнером бренду модного одягу Веста - Yeezy.

Гоша Рубчинський / Фото: Getty Images

Коли музикант повідомляв про початок їхньої співпраці, то не забув розхвалити скандального росіянина. Каньє назвав Рубчинського "легендарним дизайнером", а роботу з ним - "важливим досягненням в історії дизайну".

"Yeezy вітає Гошу Рубчинського як нового керівника відділу дизайну. Прихід цього легендарного російського дизайнера в Yeezy, провідний світовий бренд у музиці та моді, є важливим досягненням в історії дизайну", - йдеться в повідомленні музиканта.

Каньє Вест взяв на роботу Гошу Рубчинського / Фото: Фото з соціальних мереж

Зазначимо, Гоша Рубчинський – доволі скандальний російський дизайнер. Росіянина 2018 року звинуватили в педофілії. Зокрема, Рубчинський листувався з 16-річним хлопцем та просив надіслати йому фото інтимного характеру.

Окрім того, скандальний дизайнер прославляє країну-агресорку РФ. У дизайні свого одягу він часто використовує російський триколор та пише слово "Росія".

Сам Каньє Вест теж доволі скандальний артист. Раніше репер висловлював симпатію Гітлеру і Путіну, а також заявляв, що він "дуже пропутінський та дуже проросійський".

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