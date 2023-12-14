Каньє Вест найняв на роботу і розхвалив скандального російського дизайнера, який прославляє Росію

Гоша Рубчинський став головним дизайнером модного бренду репера – Yeezy.
Американський репер Каньє Вест неочікувано найняв на роботу скандального російського дизайнера Гошу Рубчинського.
Про це виконавець повідомив на своєму акаунті у соцмережі X, яка раніше мала назву Twitter. Одіозний Рубчинський став головним дизайнером бренду модного одягу Веста - Yeezy.
Коли музикант повідомляв про початок їхньої співпраці, то не забув розхвалити скандального росіянина. Каньє назвав Рубчинського "легендарним дизайнером", а роботу з ним - "важливим досягненням в історії дизайну".
"Yeezy вітає Гошу Рубчинського як нового керівника відділу дизайну. Прихід цього легендарного російського дизайнера в Yeezy, провідний світовий бренд у музиці та моді, є важливим досягненням в історії дизайну", - йдеться в повідомленні музиканта.
Зазначимо, Гоша Рубчинський – доволі скандальний російський дизайнер. Росіянина 2018 року звинуватили в педофілії. Зокрема, Рубчинський листувався з 16-річним хлопцем та просив надіслати йому фото інтимного характеру.
Окрім того, скандальний дизайнер прославляє країну-агресорку РФ. У дизайні свого одягу він часто використовує російський триколор та пише слово "Росія".
Сам Каньє Вест теж доволі скандальний артист. Раніше репер висловлював симпатію Гітлеру і Путіну, а також заявляв, що він "дуже пропутінський та дуже проросійський".
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