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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1722
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Каньє Вест після зміни імені обрав нове прізвище та здивував його звучанням

Тепер репера більше не звуть Каньє Вест. Артист обрав не лише нове ім'я, а й прізвище.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Каньє Вест

Каньє Вест / © Associated Press

Американський репер та продюсер Каньє Вест після зміни імені обрав нове прізвище та здивував, як його тепер звуть.

Виконавець продовжує дивувати прихильників своїми епатажними вчинками. Ще у жовтні 2021 року репер офіційно змінив ім'я. Відтак його більше звали не Каньє, а просто Є (Ye). Однак на цьому артист не зупинися. Тепер він обрав собі ще й нове прізвище. Замість Вест виконавець тепер теж Є (Ye). Тож тепер повністю ім'я та прізвище репера звучать так - Є Є (Ye Ye).

Каньє Вест / © Associated Press

Каньє Вест / © Associated Press

Такі кардинальні зміни виконавець не коментував публічно. Про це стало відомо виданню Page Six. Журналісти звернули увагу, що в офіційних документах репера вказують як Є Є, хоча раніше було Є Вест. До музиканта звернулися за коментарями, однак той відмовився бодай щось говорити про зміну імені та прізвища.

Нагадаємо, нещодавно 19-річна донька американських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта змінила ім'я. Якщо раніше дівчину звали Шайло, то тепер просто Ші. До речі, 2024 року донька акторів відмовилася від прізвища батька, залишивши лише мамине. До слова, після розлучення Брета Пітта з Анджеліною Джолі їхні діти не спілкуються з ним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1722
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