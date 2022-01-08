Каньє Вест після розриву з Кім Кардашян закрутив новий роман: хто вона і що відомо

Каньє Вест після розриву з Кім Кардашян закрутив новий роман: хто вона і що відомо

Днями парочка знялася в романтичній фотосесії.

Американський репер Каньє Вест, якого нині офіційно звати Є (Ye), схоже, намагається забути свою екскохану Кім Кардашян та налагоджує особисте життя.

Попри те, що пара ще офіційно не розлучилася, світська левиця вже близько двох місяців у стосунках із коміком Пітом Девідсоном. А днями артиста двічі заскочили папараці на побаченні з красунею.

Джулія Фокс / Associated Press

Як виявилося, це акторка італійського походження Джулія Фокс. Їй 31 рік.

Акторський дебют Фокс відбувся 2019-го, коли вона зіграла одну з головних ролей у у криміналі "Неограновані коштовності". За гру у стрічці її номінували як "найкращий прорив року". Влітку цього року Джулія знялася у картині Стівена Содерберга "Без різких рухів".

Джулія Фокс / Associated Press

Днями Джулія підтвердила роман з Є та знялася з ним у романтичній фотосесії для журналу Interview.

За словами акторки, вона зустріла Веста в Маямі напередодні Нового року. Репер смішив її, вони танцювали та сміялися. Потім Каньє влаштував їй фотосесію в ресторані, після чого привів її до готельного номера, який був завалений одягом для неї.

"Це був сюрприз. Хто робить таке на другому побаченні? І взагалі на побаченні. У нас все йде природньо. Не знаю, куди ми рухаємось, але якщо це схоже на майбутнє, воно мені подобається", — зазначила вона.

До слова, не так давно Фокс розлучилася зі своїм чоловіком, пілотом російського походження Петром Артем'євим. 2021 року у них народився син Валентино. Подейкують, що Джулія пішла від чоловіка через домашнє насильство.

Джулія Фокс з колишнім чоловіком та сином / Associated Press

Цікаво, що декілька років тому Фокс брала участь у зніманнях з теперішнім бойфрендом Кардашян – Девідсоном.

Тим часом, фанати переконані, що ці стосунки недовготривалі. Юзери пишуть в коментарях, що таким чином Каньє намагається повернути Кім.

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