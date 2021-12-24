Каньє Вест почав погрожувати бойфренду Кім Кардашян: "Ти можеш все зіпсувати"

Музикант не може забути свою кохану.

Американський репер та продюсер Каньє Вест, якого нині офіційно звати Є (Ye), досі кохає свою колишні, американську зірку реалітішоу Кім Кардашян.

Так, музикант не може змиритися з тим, що його кохана зустрічається з іншим. Тому Каньє вирішив звернутися до нового обранця зірки, гумориста Піта Девідсона. Репер заявив, що Піт пошкодує про ще, що почав зустрічатися з Кім.

Каньє Вест і Кім Кардашян / Associated Press

"Піт, якщо ти доторкнешся до того місця, після якого не можна буде повернути все, – ти пошкодуєш про це. Подумай декілька разів, перш ніж робити помилку. Я завжди був товариським, але ти можеш усе зіпсувати", - звернувся до Девідсона Каньє, пише Star News.

Зазначимо, тривалий час Каньє Вест жив у шлюбі з зіркою реалітішоу Кім Кардашян. Втім, цього року світська левиця подала на розлучення. Відомо, що Каньє тяжко переживає розрив стосунків. Він неодноразово просив кохану повернутися.

Однак Кім вже встигла закрутити роман із на 13 років молодшим гумористом Пітом Девідсоном.

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