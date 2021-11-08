Каньє Вест почав зустрічатися з моделлю, молодшою від нього на 22 роки – ЗМІ

Каньє Вест почав зустрічатися з моделлю, молодшою від нього на 22 роки – ЗМІ

Раніше артист зустрічався з Кім Кардашьян.

Американський репер та продюсер Каньє Вест, який нещодавно офіційно змінив ім’я, з’явився на публіці з моделлю Вінетрією.

Так, раніше 44-річний репер неодноразово заявляв, що хоче повернути свою колишню – Кім Кардашьян. Втім, схоже, артист таки зміг забути свою екс. Так, його заскочили у компанії з відомою 22-річною моделлю – Вінетрією, пише Page Six.

Вона була разом з Каньє, коли репер давав інтерв’ю для Drink Champs. Пізніше парочка відвідала баскетбольний матч в Міннеаполісі. Так, вони сиділи поруч та не ховались від чужих очей.

До речі, ходять чутки, що й 41-річна Кім не самотня. Знаменитість неодноразово бачили у компанії 27-річного коміка – Піта Девідсона.

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