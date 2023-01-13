Каньє Вест потайки одружився з копією Кім Кардашян – ЗМІ

Скандально відомий американський репер та ексчоловік світської левиці Кім Кардашян Каньє Вест, схоже, наважився знову розпрощатися з парубоцьким життям.

Подейкують, що 45-річний артист поєднав себе путами шлюбу з Б'янкою Цензорі, яка декілька років працювала архітектурним дизайнером у компанії Веста Yeezy. Донедавна дівчина була брюнеткою з довгим волоссям і дуже зовнішньо нагадувала колишню дружину репера Кім Кардашян. Та не так давно Цензорі змінила імідж і стала короткостриженою білявкою.

Як передає видання TMZ, у закоханих була таємна церемонія весілля. Днями папараці заскочили артиста у готелі Waldorf Astoria у Беверлі-Гіллз і побачили на його безіменному пальці каблучку.

Втім чи насправді Вест вдруге наважився на шлюб, або ж їхнє символічне одруження стало "символом їхньої відданості одне одному", достоменно не відомо. До речі, свідоцтво про шлюб пари теж ніхто не бачив.

Зазначимо, що Каньє Вест та Кім Кардашян були одружені протягом восьми років. Офіційно розлучення вони оформили наприкінці листопада минулого року У експодружжя є четверо дітей.

Нагадаємо, що Каньє Вест виявився фанатом путіна. Місяць тому репер заявив, що він "нацист", заперечив Голокост і висловив симпатію диктатору нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру. У прямому ефірі Каньє сказав, що він "дуже пропутінський та дуже проросійський".

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