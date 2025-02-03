Каньє Вест привів повністю голу дружину на "Греммі": поліція вивела подружжя з заходу

Американський скандальний репер Каньє Вест після 10 років перерви повернувся до "Греммі" та шокував своїм дебютом на червоній доріжці з дружиною, австралійською моделлю Б'янкою Цензорі.

Виконавець цьогоріч потрапив до номінації "Найкраща реп-пісня". Хоч лауреатом Каньє не вдалося стати, однак він однозначно зробив так, аби про нього говорили. Зокрема, йдеться про появу репера на червоному хіднику.

На урочистий захід Каньє Вест прийшов в повністю чорному вбранні, тим часом його дружина Б'янка Цензорі спочатку була в шубці, яку згодом зняла перед папараці та постала в прозорій сукні-сіточці, яка взагалі нічого не приховувала, адже під нею не було білизни. Таким чином модель прибула на захід повністю оголеною.

Каньє Вест та Б'янка Цензорі / Фото: Associated Press

Каньє Вест влаштував цей перформанс, аби нібито відтворити обкладинку альбому Vultures 1. Там репер теж постає в чорному, а його дружина повністю голою, лише в панчохах та клаптику тканини, що прикриває сідниці. Підтвердженням цьому є й те, що подружжя позувало перед папараці таким чином, як і на обкладинці альбому.

Після червоного хідника пара одразу ж покинула "Греммі-2025". Однак інсайдер розповів виданню Page Six, що їх насправді з заходу вивела поліція.

Каньє Вест та Б'янка Цензорі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, в Лос-Анджелесі відгриміла урочиста церемонія "Греммі-2025". Пропонуємо ознайомитися з повним списком лауреатів.

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