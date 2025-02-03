Каньє Вест привів повністю голу дружину на "Греммі": поліція вивела подружжя з заходу

Виконавець вкотре шокував своєю витівкою.
Американський скандальний репер Каньє Вест після 10 років перерви повернувся до "Греммі" та шокував своїм дебютом на червоній доріжці з дружиною, австралійською моделлю Б'янкою Цензорі.
Виконавець цьогоріч потрапив до номінації "Найкраща реп-пісня". Хоч лауреатом Каньє не вдалося стати, однак він однозначно зробив так, аби про нього говорили. Зокрема, йдеться про появу репера на червоному хіднику.
На урочистий захід Каньє Вест прийшов в повністю чорному вбранні, тим часом його дружина Б'янка Цензорі спочатку була в шубці, яку згодом зняла перед папараці та постала в прозорій сукні-сіточці, яка взагалі нічого не приховувала, адже під нею не було білизни. Таким чином модель прибула на захід повністю оголеною.
Каньє Вест влаштував цей перформанс, аби нібито відтворити обкладинку альбому Vultures 1. Там репер теж постає в чорному, а його дружина повністю голою, лише в панчохах та клаптику тканини, що прикриває сідниці. Підтвердженням цьому є й те, що подружжя позувало перед папараці таким чином, як і на обкладинці альбому.
Після червоного хідника пара одразу ж покинула "Греммі-2025". Однак інсайдер розповів виданню Page Six, що їх насправді з заходу вивела поліція.
Нагадаємо, в Лос-Анджелесі відгриміла урочиста церемонія "Греммі-2025". Пропонуємо ознайомитися з повним списком лауреатів.
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