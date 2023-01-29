Каньє Вест розбив телефон шанувальниці, яка хотіла зняти його на відео під час прогулянки з донькою

Американський репер та дизайнер Каньє Вест знову опинився в епіцентрі гучного скандалу.

У Мережі з'явилося відео, на якому музикант забирає телефон у жінки, яка намагалася сфотографувати зірку, та розбиває його.

Неприємний інцидент стався, коли Каньє вирушав на прогулянку зі своєю донькою Норт. Репер саме забирав доньку з баскетбольного матчу, коли побачив, що на нього націлена камера.

Вест підійшов до автівки жінки та заявив, що вона не має права отак знімати його на вулиці. У свою чергу фанатка намагалася заперечувати зірці та сказала, що знімала його, бо він "знаменитість". Така відповідь ще більше розлютила Веста, тому він вихопив телефон з рук жінки та викинув його.

Після того, що сталося Каньє ще й стикнувся з папараці, які встигли все зафіксувати на свої камери, а також викликати працівників поліції. Як повідомляє TMZ, правоохоронці відкрили справу проти Веста та відтепер знаменитість опинився під слідством.

До речі, на пасажирському сидінні поруч з Вестом на одному з фрагментів відео також була присутня його нова дружина Б'янка Цензорі, з якою музикант потайки одружився цього січня.

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