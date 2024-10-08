Каньє Вест розлучається з дружиною після майже двох років шлюбу – ЗМІ

Виконавець вже поділився своїми планами на парубоцьке життя.

Скандально відомий американський репер Каньє Вест розлучається з дружиною, австралійською моделлю Б'янкою Цензорі.

Принаймні, саме так стверджує джерело видання TMZ. Зазначається, що пара нібито вже не разом декілька тижнів. Про це вони, за словами інсайдера, оголосили близьким. Цензорі нібито вирушає до Австралії та проводитиме час із сім'єю, аби оговтатися від розриву.

Тим часом Каньє Вест своїм друзям повідомляв, що збирається офіційно розлучатися з Б'янкою, після чого вирушить до Токіо, де планує оселитися.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі / Фото: Getty Images

Що могло стати причиною ймовірного розлучення – наразі не відомо. Вест та Цензорі від публічних коментарів утримуються. Утім, прихильників зіркового подружжя непокоїть, що востаннє їх бачили разом 20 вересня, після чого репер робив публічні виходи без дружини. Окрім того, він неодноразово літав до Токіо без компанії Б'янки Цензорі.

Зазначимо, скандальний Каньє Вест вдруге одружився у грудні 2022 року. Він потайки повів під вінець Б'янку Цензорі. Спочатку вважалося, що їхній шлюб був неофіційним, але виявилося, що незадовго до церемонії пара отримала конфіденційний дозвіл.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка SWOIIA оголосила про розлучення з чоловіком. Пара прожила в шлюбі п'ять років.

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