Каньє Вест висловив симпатію Гітлеру і Путіну та запостив свастику, переплетену з зіркою Давида

Американський репер та дизайнер Каньє Вест з кожним днем більше й більше дивує своїми заявами та вподобаннями.

Так, під час нещодавнього інтерв'ю з радіоведучим та конспірологом Алексом Джонсом Вест назвав себе "нацистом", заперечив Голокост і висловив симпатію диктатору нацистської Німеччини Адольфу Гітлеру. У прямому ефірі Каньє заявив, що він "дуже пропутінський та дуже проросійський". Зробив він це, коли публіцист Нік Фуентес висловив свою підтримку Путіну. Каньє підтримав його думку. Також репер додав, що погоджується з тим, що Америка "відмовилася від традиційних цінностей і прийняла сатанізм".

In Alex Jones new interview with Kanye West this was said.



Nick Fuentes: "I am very pro Putin. I am very pro-Russia."



Ye: "I am also."pic.twitter.com/BOrrJCbfoT — WeTalkMusic (@We_Talk_Music) December 1, 2022

Під час скандальної розмови Вест заявив, що бачить у Гітлері "щось хороше", додав, що диктатор "теж народився християнином" і взагалі зробив цінний вклад в історію:

"Я бачу гарні речі у Гітлері. Я люблю всіх. Євреї не скажуть мені, що ви можете любити нас, і вам може подобається те, що ми робимо з вами за допомогою контрактів, і вам може подобатися те, що ми просуваємо через порнографію. Але цей хлопець, який винайшов автомагістралі, винайшов мікрофон, який я використовую як музикант — ви не можете сказати вголос, що ця людина колись зробила щось добре", - сказав Вест і додав, що суспільству не слід асоціювати нацизм зі злом і сам назвав себе нацистом.

Після цього інтерв'ю у Twitter Каньє опублікував колаж, з зображенням свастики, переплетеної з зіркою Давида. Фото він супроводив текстом "Люблю всіх #lovespeech".

JUST IN: Elon Musk removes Kanye West's tweet of what looks like a swastika inside the Star of David. pic.twitter.com/iK8CnozDez — Watcher.Guru (@WatcherGuru) December 2, 2022

Новий власник мікроблогу, винахідник та бізнесмен Ілон Маск негайно заблокував Веста у Twitter за порушення правил. "Просто уточнюю, що його обліковий запис заблоковано за підбурювання до насильства", - пояснив у себе в мікроблозі Маск.

Нагадаємо, що раніше Каньє Вест заявив про свій намір балотуватися на пост президента США у 2024 році. Репер та дизайнер не покидає надії втілити у життя свої політичні амбіції.

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