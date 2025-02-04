Каньє Вест влетів на 20 мільйонів доларів через повністю голу дружину на "Греммі"

Скандальний американський репер Каньє Вест влетів на 20 мільйонів доларів. А все через оголений вихід його дружини – моделі Б'янки Цензорі – на червоний хідник музичної премії "Греммі-2025".

Незабаром у Веста мали відбутися концерти в Японії. Однак, як повідомляє інсайдер виданню Daily Mail, інвестори після оголеної витівки Каньє та Б'янки, виступають проти шоу репера. Річ у тім, що в Японії нині набирає обертів культурне пробудження прав жінок, а також рух MeToo. Оголення Цензорі на "Греммі" не сприйняли як її власне бажання. Користувачі вважають, що це музикант змусив дружину до цього через маніпуляції та примусовий контроль.

"Цей трюк був неймовірно моторошним, і в Японії його зустріли з жахом. В Японії відбувається культурне пробудження щодо прав жінок, і рух MeToo тут дуже сильний. Те, що він зробив, розглядається як акт примусового контролю, який є абсолютно неприйнятним. Він абсолютно неправильно оцінив Японію з точки зору культури", - говорить інсайдер.

Каньє Вест та Б'янка Цензорі / Фото: Associated Press

Витівкою Каньє Веста також неабияк обурилися й в США. Чимало колег репера сприйняли це як неповагу до "Греммі". Особливо обурливо було те, що в Лос-Анджелесі вирують пожари, а на музичній премії збирали кошти потерпілим. Тож, вчинок Веста сприйняли як зневагу до подій, що відбуваються довкола.

"Це було повною неповагою до "Греммі". Виконувати трюк у тому, що, по суті, є збором коштів і в контексті того, що відбувається в Лос-Анджелесі, дуже грубо та неправильно. Але все, що цікавить Каньє на цю мить, це запуск його криптовалюти, а все інше, здається, проходить повз нього", - додає інсайдер.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого відбулося урочисте вручення премій "Греммі". На захід Каньє Вест прийшов із дружиною, яка була повністю оголеною. Та не лише вона привернула до себе увагу зовнішнім виглядом. Зокрема, син Вілла Сміта прийшов на "Греммі" з годівницею на голові, а донька – у спідньому.

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