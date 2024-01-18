Каньє Вест за 850 тисяч доларів позбувся своїх зубів і шокував, який тепер має вигляд

Власні зуби репер замінив титановими протезами.
Американський репер Каньє Вест приголомшив своїм черговим епатажним вчинком.
Цього разу виконавець взявся експериментувати з власним зовнішнім виглядом. Каньє позбувся зубів, замість яких встановив собі титанові протези, які, як пише Daily Mail, обійшлися йому в 850 тисяч доларів.
У своєму Instagram Вест вже показав, який вигляд має його оновлена усмішка.
До речі, репер вже навіть показав, ким надихався, коли наважувався на такі зміни. Виявилося, знаменитість хотів бути схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда – "Щелепи".
Щоправда, далеко не всі користувачі оцінили зміни у зовнішньому вигляді Каньє Веста. Чимало юзерів розкритикували музиканта, мовляв, що це вже занадто і варто знайти інший спосіб, аби епатувати публіку.
Нагадаємо, останнім часом Каньє Веста також критикують за зовнішній вигляд його дружини Б'янки Цензорі. Річ у тім, що обраниця репера майже завжди з'являється на публіці в оголеному вигляді, а сам музикант публікує її відверті світлини.
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