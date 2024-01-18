Каньє Вест за 850 тисяч доларів позбувся своїх зубів і шокував, який тепер має вигляд

Американський репер Каньє Вест приголомшив своїм черговим епатажним вчинком.

Цього разу виконавець взявся експериментувати з власним зовнішнім виглядом. Каньє позбувся зубів, замість яких встановив собі титанові протези, які, як пише Daily Mail, обійшлися йому в 850 тисяч доларів.

У своєму Instagram Вест вже показав, який вигляд має його оновлена усмішка.

Каньє Вест / Фото: instagram.com/kanyewest

До речі, репер вже навіть показав, ким надихався, коли наважувався на такі зміни. Виявилося, знаменитість хотів бути схожим на лиходія із фільмів про Джеймса Бонда – "Щелепи".

Допис Каньє Веста / Фото: instagram.com/kanyewest

Щоправда, далеко не всі користувачі оцінили зміни у зовнішньому вигляді Каньє Веста. Чимало юзерів розкритикували музиканта, мовляв, що це вже занадто і варто знайти інший спосіб, аби епатувати публіку.

Нагадаємо, останнім часом Каньє Веста також критикують за зовнішній вигляд його дружини Б'янки Цензорі. Річ у тім, що обраниця репера майже завжди з'являється на публіці в оголеному вигляді, а сам музикант публікує її відверті світлини.

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