Каньє Вест закрутив роман з Іриною Шейк після розлучення з Кім Кардашян – ЗМІ

Подейкують, що репер зустрів день народження з моделлю.

Не встиг репер та продюсер Каньє Вест розлучитися зі світською левицею Кім Кардашян, як йому вже приписують роман з російською моделлю Іриною Шейк.

І не безпідставно. Як пише інтернет-портал TMZ, свій 44-й день народження Вест, який у нього був 8 червня, відсвяткував у компанії Шейк на півдні Франції. Зірок заскочили під час прогулянки біля одного з готелів у Провансі. Інсайдери повідомляють, що Вест винайняв цілий готель, аби їм з Іриною ніхто не заважав.

Після чотириденного вікенду у Франції, Каньє та Ірина повернулися разом до США на приватному літаку. Подейкують, що саме Каньє став ініціатором цього роману. Джерела, близькі до репера, розповіли, що він був дуже наполегливим у своїх залицяннях і останні декілька тижнів просто не давав Шейк проходу.

Ірина Шейк / instagram.com/irinashayk

Зауважимо, що Каньє Веста та Ірину Шейк пов'язує доволі тривала дружба у 10 років. Ірина навіть знімалася у кліпі артиста на трек POWER. Також модель неодноразово брала участь у модних показах колекцій одягу від Каньє.

Нагадаємо, що інформація про проблеми у подружньому житті Кім Кардашян та Каньє Веста почали з'являтися у ЗМІ на початку 2020 року коли Вест балотувався на пост президента США. Під час першої зустрічі з виборцями репер розповів, як просив Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком. Подейкують, що остаточно Кардашян ухвалила рішення про розлучення після того, як Вест помочився на статуетку "Греммі".

У лютому цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом.

У квітні стало відомо, що Каньє Вест домагаєтся спільної опіки над їхніми з Кардашян чотирьма дітьми. Також він вже подав і свою відповідь на прохання про розлучення.

Днями заплакана Кім Кардашян вперше привселюдно прокоментувала розлучення з Каньє Вестом. Також зірка пояснила, яка жінка має бути поруч із Вестом.

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